Jessi Uribe de Yo Me Llamo, calificado como "simplón": ¿cuál es la razón? El imitador de Jessi Uribe se presentó en el templo de la imitación de Yo Me Llamo y, a pesar de recibir elogios del público, los expertos del jurado no parecían totalmente satisfechos con su actuación.