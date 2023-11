No activar

Miguel Bosé enciende el templo de la imitación con risas y coqueteos en Yo Me Llamo En Yo Me Llamo, Miguel Bosé no solo deslumbró con su talento musical, sino que también desató risas y complicidad al coquetear abiertamente con los jurados. La situación tomó un giro intrigante cuando uno de los jurados mostró una reacción inesperada ante el atrevido gesto del imitador.