Yo Me Llamo: Pipe Bueno y Amparo Grisales discreparon sobre la interpretación de Rosalía A pesar de los elogios de Grisales, Pipe Bueno no estuvo de acuerdo sobre la imitación de Rosalía en Yo Me Llamo, señalando imprecisiones técnicas y la falta de agresividad y drama característicos de la artista original.