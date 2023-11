Yo Me Llamo: César Escola elogió la transformación de Ángela Aguilar en el escenario

César Escola, el conocido presentador y jurado de Yo Me Llamo , no puedo evitar destacar la sorprendente transformación de la concursante Yo Me Llamo Ángela Aguilar. La joven artista ha logrado cautivar al público y al jurado con su evolución en el programa, y el maestro estuvo particularmente impresionado por la seguridad que Ángela Aguilar demostró en el escenario.

Tras una de sus últimas presentaciones en el programa, Ángela Aguilar recibió elogios por la forma en que ha aprovechado su tiempo en la escuela del programa musical, mostrando un cambio evidente desde su primera audición. César Escola se convirtió en uno de sus mayores admiradores y destacó la seguridad con la que se desenvuelve en el escenario. "Hoy estamos frente a una Ángela Aguilar poderosa", aseguró el maestro, emocionando a la participante y ganándose la aprobación de los demás jueces, quienes también elogiaron su habilidad vocal y elecciones en sus presentaciones.

Sin embargo, es importante mencionar que, en presentaciones anteriores, Amparo Grisales, conocida como la 'diva de Colombia', había expresado preocupaciones. A pesar de los elogios, la actriz considera que Ángela Aguilar ha dejado de lado el característico falsete que cautivó al jurado desde las audiciones iniciales. Esta crítica podría ser un obstáculo en su camino hacia el codiciado templo de la imitación.

No obstante, Yo Me Llamo Ángela Aguilar no se deja abrumar por las críticas y enfatiza la importancia de su transformación personal. Ha cambiado su vida por completo, y su deseo es dar voz a aquellos que se aferran a obstáculos que les impiden avanzar. Su determinación y su compromiso con su propio crecimiento artístico son ejemplos inspiradores para muchos, lo que la convierte en una artista en constante evolución, lista para enfrentar los desafíos que le depare su futuro en Yo Me Llamo.

