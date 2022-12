Exparticipante de La Voz Kids denunció delicado caso de matoneo que sufrió

El programa La Red de Caracol Televisión entrevistó a la talentosa Keyla Rivera, quien denunció el matoneo que sufrió tras ganar fama en el programa La Voz Kids.



Keyla Rivera es una niña que representó a la ciudad de Ibagué en el año 2015 en el programa de talento La Voz Kids, en el que perteneció al equipo del cantante de reguetón Maluma, e incluso llegó a la semifinal del concurso.



Luego de salir de este programa que se transmitía en las noches de Caracol Televisión, Keyla decidió devolverse para su ciudad natal a continuar con su vida, sin embargo, se estrelló con una triste realidad, ya que fue víctima de matoneo por parte de sus compañeros de colegio.



“Yo estudie en dos colegios, antes de participar todo era muy normal y tranquilo, pero después de participar en La Voz fue algo extraño por el bullying”, relató Keyla.



“Allá va el esqueleto con el pelo de trapero; el colegio se va a quedar sin trapero si se va, ya veo el colegio sucio; que voz tan asquerosa”, son algunas de las frases que le decían a la joven luego de regresar a Ibagué.



Según la niña, ella y su madre pusieron la queja pertinente en la coordinación de la institución y se calmó por un tiempo, pero con el paso de los días se juntaban más personas en contra de ella.



“Entre cuatro personas me pegaron, dos me tenían del cabello, otra me tenía de las manos y la que me golpeaba; fue algo que me dejó impactada porque era con el fin de dañarme el oído y, como todos sabemos, el oído es la parte principal de un artista, de un cantante. Esta niña sacó un lápiz para puntearme el oído y dejarme sorda y no volver a cantar”, así lo denunció Keyla.



Según la joven la institución no puso ningún castigo para ninguno de los involucrados y fue ella quien prefirió retirarse del centro educativo, evitando una próxima agresión.



