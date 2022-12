Exreina Catalina Acosta mostró impactantes fotos de sus labios tras usar biopolímeros

La exreina de Colombia Catalina Acosta publicó en Instagram una serie de imágenes de cómo quedaron sus labios luego de realizarse un procedimiento estético con el fin de hacer más voluptuosa su boca.

Acosta, en conversación con La Red de Caracol Televisión, narró todo el proceso que hizo con los biopolímeros y cómo lo solucionó por medio de una cirugía.

“No me dolía, pero me dio miedo de que se pudiera llegar a enquistar y llegar a otras partes de la cara (…). Este año me alarmé, empecé a buscar sobre el tema y encontré todos los problemas que traía esto, entonces dije que al finalizar 2019 ya tenía que terminar con eso”, dijo.

“La doctora Claudia García me hizo una cirugía en donde tuvo que abrir y remover todos los biopolímeros, siento que es la mejor forma”, indicó.

