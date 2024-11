Fallece famosa tiktoker por cáncer y deja conmovedor mensaje: "Qué privilegio envejecer"

Miles de mensajes inundan las redes de Bella Bradford, una joven que se hizo famosa en TikTok por compartir su vida mientras luchaba un cárcel terminal. Sin embargo, ella perdió la batalla y dejó un mensaje de despedida que, hasta ahora, le ha dado la vuelta al mundo por lo conmovedor que fue.

“Tengo cáncer terminal y, desafortunadamente, para ahora, mi vida ha llegado a su fin y he fallecido. Pero quería hacer un último ‘Prepárate conmigo’ porque me encanta hacer estos y amo la moda. Gracias por seguirme en este divertido viaje y, sí, espero que vuelvan a todos mis videos y encuentren un poco de alegría en su día si alguna vez lo necesitaron. Filmar estos videos realmente me trajo un sentido de propósito en mis últimos meses y también me conectó con una comunidad de personas muy amables. les deseo a todos una vida hermosa y recuerden vivir cada día con tanto significado como el siguiente. Qué privilegio es envejecer", fueron las últimas palabras de Bradford antes de decirle adiós al mundo.

@bellabradford0 Bella’s final get ready with me 💛 here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want 😘😂) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford

Su historia conmovió a millones, que día a día veían sus videos esperando que pudiese ganar esa dura batalla de salud. Muchos aseguraron que "era admirable", pues pese a las dificultades intentaba llevar una vida normal y esperaba que todo quedara en el recuerdo, pero el 15 de octubre su familia confirmó su fallecimiento y el adiós que le dieron a una mujer que "nunca dejó de ser una persona llena de bondad".

“Bella falleció en paz rodeada de las personas que más amaba el martes 15 de octubre. Gracias por todo su apoyo y amor a lo largo del camino, ningún acto de bondad fue en vano con ella, ella siempre estuvo agradecida”, indicaron.

Publicidad

Miles de mensaje se han hecho presentes en sus videos, que han dejado sus palabras como un ejemplo a seguir para miles de personas que enfrentan problemas en su día a día.