Familia encuentra su mascota sin vida tras ataque de un pitbull: quedó en video

Un terrible caso ha conmocionado a los ciudadanos, luego de conocerse un video que captó el momento en que una familia presenció el ataque de un pitbull a su pequeña mascota.

En el video se puede observar como un hombre de camisa blanca llega corriendo al interior de una vivienda para llamar a dos mujer, quienes desesperadas, corren a ver la escena.

En las imágenes se ver como posteriormente, una de las mujeres sujeta a la pequeña mascota envuelta en una cobija, mientras dos niños menores de edad lloran desesperadamente.

La mujer besa en la frente a su mascota mientras la abraza y sale de la vivienda. Luego, se pueden ver fotos de la perrita sin vida en los brazos de su dueña.

En la publicación, compartida a través de redes sociales, la dueña de la mascota dio un emotivo mensaje de despedida: "Chocolate, te voy a extrañar mi bebe de 4 patas".

Además, narró lo ocurrido: "Nunca podré perdóname por no haberte salvado de esa pitbull así como tu me salvabas de mis días grises. Me creía fuerte hasta que vi esa pitbull quitándote la vida y dejándote en el suelo y tu con la boquita abierta tratando de respirar"

También compartieron un video de Chocolate para despedirla, jugando junto a su familia cuando se encontraba sana, y algunas fotos de cuando llegó a la casa.

Además, en otra publicación la mujer muestra una foto con su pequeña cachorra, acompañado de un mensaje que dice: "Todos vuelven donde fueron felices, pero yo? Como bajo mi mascota del cielo"

Los mensajes en redes sociales no se han hecho esperar, enviando fuerza a la mujer y su familia por la perdida de su mascota y exigiendo un investigación y acciones concretas para los dueños del pitbull que atacó a Chocolate.

Por eso, instituciones de defensa animal han recordado que los perros de razas especiales deben permanecer con un bozal, contar con las vacunas pertinentes y tener un cuidado especial.