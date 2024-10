Famosa streamer reveló que salió del 'closet' por susto con el VIH: "No podía dormir"

La mexicana Crystal Molly sorprendió a todos sus seguidores luego de participar en el podcast ‘Un Tal Fredo’, pue contó la forma en que su familia supo que era homosexual y no fue algo fácil, pues pensó que se había contagiado de VIH por un amigo de su mamá cuando estuvieron en una discoteca.

Esto sucedió a sus 17 años y era la primera vez que asistía a la discoteca, fueron un amigo de ella y el mejor de amigo de su mamá, pero en la madrugada se fueron al apartamento de unos conocidos y, allí, comenzaron a tener relaciones ellos dos, algo que la sorprendió, pues ante su familia siempre se presentó como un heterosexual.

“Yo estaba en la edad de la calentura y no había tenido nada con nadie, y acepté estar con mi amigo. Lo intentamos, pero la verdad, yo no pude; me lastimó mucho. A los meses veo a mi mamá llorando porque a su amigo le habían detectado VIH. Yo me puse pálida, me puse a llorar y dije 'seguramente yo tenía también' porque me había metido con mi amigo”, contó.

Así tuvo que contarle todo a su mamá y decir que tenía VIH, pues sostuvo relaciones con alguien que estuvo con el mejor amigo de ella, lo peor, no usaron protección y eso ocasionó todo el pánico que la atormentó durante muchos meses.

"Me hice estudios, vi el sobre y no tenía nada. Les pedí perdón a mis papás. A los días, les dije que era gay, me dijeron que no era el primero en el mundo. Mi papá me dijo 'mientras seas un gay apuesto y que no andes con tus ridiculeces de vestirse mujer, está bien'", añadió.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y pudo continuar su vida normalmente. Ahora, Crystal Molly se volvió en una chica trans muy conocida a nivel mundial, incluso, colaborando con creadores de contenido como AuronPlay, Westcol, Ibai Llanos, Luisito Comunicas, TheGrefg, entre otros.