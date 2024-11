Famoso actor crea podcast sobre salud mental en los hombres: "Merecemos llorar"

El reconocido actor colombianoJuan Pablo Raba se sumerge en la importancia de la salud mental en hombres. Por eso, llega con su nuevo podcast 'Los hombres sí lloran' en donde busca hablar de esos sentimientos que los hombres suelen ignorar o por la vulnerabilidad y el patriarcado que ha moldeado la percepción de la masculinidad en la sociedad actual.

En diálogo con Bla Bla Blu, Raba habló de la alarmante cifra de suicidios masculinos, donde ocho de cada diez son hombres. Esto pone de manifiesto la urgencia de un diálogo abierto sobre salud mental. "Los hombres necesitamos hablar; la vulnerabilidad no es debilidad. Es fundamental que aceptemos nuestras emociones para construir una nueva identidad", dijo.

La creación de su podcast, "Los hombres sí lloran," nace de una necesidad personal de Raba de tratar su propia salud mental y las crisis de la mediana edad. Este espacio busca derribar el mito de que los hombres no deben llorar y crear conciencia sobre la importancia de expresar emociones. "Siento que tenemos una gran oportunidad de hablar sobre algo que no se discute lo suficiente. ¿Por qué no hacerlo?" dice.

Asimismo, según él, parte de esos problemas de salud mental se dan por una serie de modelos de masculinidad que son dañinos, no solo para las mujeres, sino para los hombres mismos. "Ser vulnerable no significa ser débil," reiteró.

“Un país como Colombia tiene una relación compleja con el consumo de alcohol, donde la bebida se convierte en una salida para expresar lo que no se puede verbalizar. Esto es un desafío que debemos enfrentar", puntualizó.

Este es el podcast: