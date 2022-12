'Fat Pandora', la mujer que rompe los estereotipos en la moda colombiana

Adriana Convers, conocida como 'Fat Pandora' por ser influenciadora de moda para mujeres plus size en Colombia, contó su historia en Los Informantes y de cómo aprendió a quererse con kilos de más.

Convers es publicista especializada en mercadeo y comunicación de la moda. Actualmente, es una guía para las mujeres en general, no solo para las gorditas.

Basada en su experiencia, Adriana dijo que ser gorda en Colombia es difícil.

“En Colombia es muy difícil ser gorda porque siempre hay una estética y cuando uno se sale de ese molde es muy difícil. Incluso laboralmente”, dijo Convers.

“Los fabricantes en Colombia tienen la concepción de que las gordas son señoras ya con muchos hijos, pero sí hay muchas jóvenes con problemas de obesidad”, indicó Adriana.

“Yo me sentía muy frustrada e invisible en el mundo textil de Colombia. Las gordas sí podemos lucir moda, sí podemos ser estilosas”, afirmó 'Fat Pandora'.

Convers bajó, hace varios años, 35 kilos al someterse a una cirugía bariatrica. Sin embargo, al llegar al peso que quería, Adriana afirmó que era infeliz.

“Soy más feliz ahora y tengo menos complejos ahora que antes cuando tenía un cuerpo diferente. Yo tenía la concepción de que si era flaca me iba a amar y me volví una loca de contar calorías. Me obsesioné y dije: ‘¿esta es mi vida?’”, contó Convers al equipo de Los Informantes.

Hay que decir que Adriana Convers ha sido modelo, es editora de moda y ha desfilado.

