FilBo 2026: autores que marcan la conversación sobre liderazgo, tecnología y bienestar

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026 sigue consolidándose como uno de los principales escenarios culturales del país, con una programación que trasciende la literatura tradicional y se conecta con los grandes debates del presente. Desde Corferias, la feria reúne durante estas semanas a autores, empresarios, académicos y lectores en torno a temas como la inteligencia artificial, la reputación, el liderazgo y el desarrollo personal.

En esta edición, uno de los focos ha sido la literatura que cruza conocimiento práctico con historias que buscan impactar la vida profesional y personal de los lectores. Blu 4.0 salió en la búsqueda de libros sobre tecnología, liderazgo y bienestar. En ese contexto, la División de Proyectos Especiales de Editorial Planeta compartió un listado de autores recomendados que están llevando estos temas al centro de la conversación. Este es el top de algunos autores recomendados en la FilBo 2026 sobre estos temas:



1. Alejandro Toro – El fin del control humano

El congresista y analista geopolítico pone sobre la mesa uno de los debates más urgentes: el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en la democracia. El libro advierte que hasta el 40 % del empleo global podría verse afectado y plantea que el verdadero desafío no es tecnológico, sino de gobernanza.



2. Edwin Barrera – El toque de la IA en las organizaciones

Una guía práctica que propone integrar la inteligencia artificial en las empresas sin perder el enfoque humano. A través del modelo OHM (Organizar, Modernizar y Humanizar), el autor plantea cómo equilibrar eficiencia, innovación y gestión centrada en las personas.



3. Luis Parra Martínez – Reputación bajo fuego

Un libro clave en tiempos de redes sociales y exposición permanente. A partir de su experiencia en más de 300 comités de crisis, el autor explica cómo anticipar, gestionar y convertir crisis reputacionales en oportunidades estratégicas.



4. Nicolás A. Campaña – Karla y su efecto espiral

Una novela que traslada conceptos del mundo corporativo a una historia de vida para explicar cómo cada decisión transforma el futuro. Una apuesta narrativa que conecta liderazgo, emociones y toma de decisiones en contextos de incertidumbre.



5. Andrés Sanjuán – Mentalidad imparable

A través de 33 principios prácticos, el autor propone una transformación desde la mentalidad para alcanzar resultados sostenibles. El enfoque conecta desarrollo personal, disciplina y crecimiento profesional en un entorno cambiante.



6. Federico Rivas – La primavera del alma

Una obra que aborda el bienestar, la resiliencia y el propósito desde una mirada profunda y contemporánea. El libro propone entender el liderazgo como un proceso interno, basado en la coherencia y el equilibrio emocional.

Este grupo de autores refleja una tendencia clara en la FilBo 2026: la literatura como herramienta para entender y actuar en un mundo en transformación. Más allá de la ficción, estos libros buscan ofrecer respuestas prácticas frente a los desafíos actuales, desde la inteligencia artificial hasta la gestión emocional.

En medio de una agenda cada vez más amplia, estas recomendaciones se convierten en una guía para quienes quieren salir de la feria no solo con libros, sino con ideas que impacten su forma de pensar, decidir y liderar.

