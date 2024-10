‘Firmé un contrato para no volver con mi ex por mi propio bien y esto pasó’

Un caso que ha cautivado a millones de usuarios en TikTok es el de Naye, una joven que tomó la drástica decisión de firmar un contrato consigo misma para poner fin, de una vez por todas, a una relación amorosa que la marcó profundamente. La historia ha generado un gran debate en redes sociales, donde la creatividad y el enfoque poco común de Naye para superar su ruptura ha provocado una avalancha de reacciones.

El contrato para no volver con su ex

En su video viral, publicado en la cuenta de TikTok @nayelyasc, Naye cuenta cómo decidió, junto con la ayuda de sus amigas, crear un contrato que la obligara a no contactar a su expareja. El documento incluía cláusulas específicas para eliminar cualquier rastro de la relación, incluyendo mensajes, fotos, videos y el número de teléfono de su ex.

"Voy a firmar este contrato de no contacto con mi ex. Me comprometo a no buscarlo, ni stalkearlo en redes sociales", mencionó Naye en su video, mientras procedía a eliminar toda evidencia de su ex novio de su dispositivo móvil. Incluso, se dispuso a deshacerse de los regalos que le había dado, mencionando que los peluches serían donados a niños que los necesiten.

El motivo detrás de la decisión

En otro video, Naye explicó las razones que la llevaron a tomar esta medida. Confesó que había desarrollado una fuerte dependencia emocional hacia su ex pareja y que no quería mantenerlo en su vida si él no estaba de acuerdo en seguir con ella. "No puedo estar con una persona que no me quiere en su vida, no lo puedo obligar a estar conmigo. Es por mi bien", aseguró la joven.

Una de las cláusulas más llamativas del contrato incluía una advertencia clara: si Naye intentaba contactar nuevamente a su ex, sus amigas la internarían en un centro psiquiátrico, ya que lo considerarían una recaída que afectaría su salud mental.

El video ha sumado, en apenas seis días, más de 1.2 millones de reproducciones, 177.4 mil 'me gusta' y más de 700 comentarios, con usuarios de todas partes opinando sobre la inusual medida de Naye. Algunos internautas elogiaron su determinación y humor.