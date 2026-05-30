Fondo Nacional de Ahorros ofrece créditos de vivienda sin cuota inicial para primera vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) presentó una de sus apuestas más ambiciosas para facilitar el acceso a vivienda en Colombia: la financiación del 100% del valor del inmueble sin necesidad de cuota inicial, una medida dirigida especialmente a quienes buscan adquirir su primera vivienda.

Financiamiento del 100%: la apuesta para cerrar el déficit de vivienda

La presidenta del FNA, Laura Milena Roa Zeidán, explicó en Casa Blu de Blu Radio, que esta iniciativa surge como respuesta a las dificultades que enfrentan muchas familias para reunir el dinero de la cuota inicial.

"Hoy en día somos el único banco que tiene por medio de un crédito hipotecario ese financiamiento", aseguró.



El beneficio aplica para vivienda nueva o usada y está dirigido a quienes adquieran su primera o única propiedad. Entre los requisitos principales se encuentra estar afiliado al Fondo, ya sea mediante el traslado de cesantías o a través de ahorro voluntario.

Viviendas VIS en municipio cercano a Bogotá. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Además, el crédito se otorga en pesos y a un plazo máximo de 20 años, lo que busca dar mayor estabilidad a los usuarios frente a posibles variaciones económicas. La entidad también mantiene tasas de interés competitivas, que van desde el 8,5% efectivo anual.

Roa Zeidán destacó que el acceso al crédito dependerá de la capacidad de pago del solicitante, aunque se ofrecen distintas opciones de financiamiento según las condiciones de cada familia.

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Por otro lado, el Fondo Nacional de Ahorros impulsa programas como Generación FNA, enfocado en jóvenes entre 18 y 28 años, quienes pueden acceder a beneficios adicionales como tasas preferenciales y financiamiento de hasta el 90% del valor de la vivienda.

Finalmente, la entidad invitó a los colombianos a informarse y acercarse a sus puntos de atención para iniciar el proceso.

"Tomen la decisión de que sí pueden tener esa vivienda de sus sueños y nosotros nos encargamos del resto en el fondo", concluyó la funcionaria.

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Escuche la entrevista completa aquí: