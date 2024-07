Francesa que vivió dos años en Colombia extraña profundamente el país: "Hace mucha falta"

Una emotiva publicación en TikTok ha llamado la atención de muchos colombianos. Eva, una ciudadana francesa que pasó dos años en Colombia, compartió su nostalgia por el país en un video que ya acumula más de 192,000 reproducciones y más de 12,000 ‘me gusta’.

En su video, Eva habló sobre el impacto emocional que ha tenido el regresar a su Francia natal después de vivir en Bogotá y Cali. “Hoy hace más de un mes que volví a Francia después de haber vivido dos años en Colombia, y siento mucha confusión al hablar de lo que siento, pero es importante compartir este proceso de cómo te sientes cuando vuelves a tu ciudad y no solo lo que vives en el extranjero”.

Eva destacó la facilidad de la vida en Bogotá, donde podía reunirse con amigos con facilidad gracias a los variados medios de transporte disponibles. En contraste, se enfrenta a la soledad en su pequeño pueblo francés, donde las conexiones sociales parecen más difíciles de mantener.

“Extraño mucho la vida en Bogotá, cómo se mueven las cosas… me hace mucha falta. Cuando me fui estaba en una etapa de mi vida muy sociable, disfrutaba del tiempo con mis amigos, pero al regresar a Francia es como si me hubieran cortado las alas”, dijo.

A pesar de intentar mantener contacto con sus amigos colombianos y reconstruir sus relaciones en Francia, Eva ha encontrado desafíos en ambos frentes. Siente que su círculo social en Francia ha cambiado y que sus amigos colombianos están igualmente distantes debido a la distancia. “Me siento sola también porque mis relaciones con la gente de Colombia están cambiando. No hablamos tanto como cuando estaba allá. Extraño mucho a mis amigos y esa interacción cotidiana con ellos”, añadió.

El video ha generado una oleada de respuestas en redes sociales. Los comentarios reflejan la empatía de los colombianos y la admiración por el impacto positivo que el país tuvo en la vida de Eva. “Nadie vuelve a ser igual después de conocer Colombia”, “Devuélvete para Colombia, lo más importante es tu felicidad” y “Siempre serás bienvenida”.