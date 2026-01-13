Fredy Guarín denunció robo en su finca y mostró cómo ocurrió todo: "Estamos vivos"

En la noche de este martes 13 de enero, el exfutbolista Fredy Guarín reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de un violento robo en una de sus propiedades, mientras se encontraba de vacaciones con sus hijos en la ciudad de Cartagena.

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, Guarín explicó que recibió una llamada de los trabajadores de la finca alertándolo sobre el ingreso de varios hombres al lugar. Según su testimonio, al menos seis personas habrían participado en el asalto, de acuerdo con las imágenes de seguridad que ya están en poder de las autoridades.

El exjugador relató que, tras conocer lo ocurrido, tomó un vuelo de inmediato para regresar a su propiedad y encontró la vivienda con evidentes daños y múltiples objetos destruidos y hurtados. “Llegar y ver la casa de esta manera es triste y frustrante”, expresó visiblemente afectado.

Uno de los hechos más graves del asalto fue la agresión a uno de los mayordomos de la finca, quien fue golpeado de forma severa por los delincuentes. Guarín confirmó que el trabajador fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable, aunque con múltiples lesiones producto del ataque.



“Gracias a Dios estamos vivos. Eso es lo más importante”, señaló el exfutbolista, quien reiteró que, aunque las pérdidas materiales son dolorosas, valora que no se haya registrado una tragedia mayor. También indicó que la Sijín y la Policía ya adelantan las investigaciones correspondientes y que el caso estaría avanzado.

En su mensaje, Guarín hizo un llamado a sus seguidores para que compartan los videos e imágenes que permiten identificar a los presuntos responsables, con el fin de facilitar su captura. Además, aprovechó para reiterar su compromiso personal con su proceso de recuperación, asegurando que, pese a la frustración y el impacto emocional, se mantiene firme en su promesa de no consumir alcohol ni sustancias.

Finalmente, el exintegrante de la Selección Colombia agradeció el apoyo recibido y pidió que se haga justicia. “Seguimos adelante”, concluyó.