Fue una de las cosas más impactantes de mi vida: Luly Bossa sobre video íntimo

La reconocida actriz habló en En Blanco y Negro acerca del incómodo episodio que vivió cuando salió a la luz pública un video intimo suyo.

“Fue una de las cosas más impactantes que he vivido en mi vida porque nunca pensé que lo fueran a publicar. A mí me llamaban de la cárcel de la Picota a chantajearme, es una historia turbulenta que tengo que escribir porque hay muchas cosas que la gente no sabe que pasaron por debajo de la mesa”, dijo.

En relación al responsable de publicar el video sexual, Luly dijo que “todos los hechos apuntan a que fue una expareja, que hoy es muy famoso y millonario, la pregunta del millón es cómo sale el video si yo rompo la cinta”.

Luly confesó que fue un momento muy difícil que le tocó atravesar sobre todo por lo que estaba viviendo en el momento que salió el video.

“Todo lo que yo estaba atravesando en ese momento, estaba embarazada, el papa de mi hijo se casaba y tuve que hacer el duelo ahí mismo. Luego salé este escándalo, sabía que amigos estrato 20 se reunían en sus casas viendo el video. Como lo definió Cristina Lili, a Luly Bossa la violó todo un país.”

Escuche la entrevista aquí.