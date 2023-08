Fuertes declaraciones de Yina Calderón sobre Giovanny Ayala en 'ReTóxicos'

Llegó 'ReTóxicos' de La Kalle en donde Dahiana Muñoz, Jhon Carrero, Esteban Rodríguez, Darwin Almeida, Lala Sarmiento, Jey Castañeda, Roberto Blanco, Tata Solarte y Tato Cepeda se le miden a una serie de retos, entre risas y diversión, con algunos invitados especiales como Yina Calderón.

Y es que en el segundo episodio de 'ReTóxicos' la invitada especial fue Yina Calderón, quien manifestó su gusto por La Kalle y su equipo de trabajo. Sin embargo, fue más allá del resto y dijo que lo más loco que ha hecho en su vida es "besar a Giovanny Ayala".

Yina Calderón reveló en 'ReTóxicos' de La Kalle, que no solo había besado en su momento a Giovanny Ayala, sino que incluso se lo comi*: "Mira yo pensaba que era su novia, pero, según él, yo era una prepago. Igual no le guardo ningún rencor, pero no me había dicho que tenía esposa".

Fotos: Tomadas de Instagram @giovannyayalaoficial y @YinaCalderonOficial

Sobre el porqué se metió con Giovanny Ayala, Yina Calderón no se guardó nada y dijo que él era muy atento con ella, además de tener unos incentivos que le gustaron como lo fueron la camioneta, la piscina y la finca.

Fue en 2020 cuando se conoció sobre una posible relación entre Yina Calderón y Giovanny Ayala. En una transmisión de Instagram contó todo lo que sucedió y aseguró que él era "un traicionero", además que "todos los hombres son iguales".

“Me hizo la vuelta y después no se acordaba (…) Giovanny Ayala lo negó y nos avergonzó delante de la gente. Me fui a la finca de él porque estaba tragada de él. Me recibieron bien, pero cuando salió el escándalo Giovanny salió diciendo a los medios que yo llegué vestida como un payaso", dijo en su momento.

Yina Calderón en 'ReTóxicos'

En este episodio de 'ReTóxicos', Yina Calderón actuó como jurado del segundo reto de los integrantes de La Kalle, en donde dos de sus integrantes tuvieron que vestir como mujer y ella fue quien decidió si ganaban o no.

