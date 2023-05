Yina Calderón se sinceró con sus seguidores y aseguró que en su momento quiere ser madre

La influencer Yina Calderón es una de las más polémicas en la farándula colombiana, pues se destaca por hablar de su vida con toda sinceridad, lo que la ha llevado a involucrarse en varias controversias con diferentes famosos.

Recientemente, Yina Calderón dio a conocer que espera ser madre en un futuro, sin embargo, debido a sus problemas de salud, derivados de los biopolímeros, no sabe si sueño se pueda llevar a cabo.

“En el futuro a mi si me gustaría ser mamá, porque uno se mata trabajando, consiguiendo una que otra cosita. Todo en la vida son etapas, no siempre vas a ser joven, ni vas a tocar guaracha. Hay un momento en el que tu solo quieres esa etapa de mamá y quieres tener una familia”, comentó Yina Calderón en una entrevista realizada por ‘La Red’ de Caracol Televisión.

La influencer, por medio de sus redes sociales, ha compartido las cirugías estéticas que se ha realizado. Una de ellas le llevó a tener problemas de salud por los biopolímeros en sus glúteos. Por esta razón, en su cuerpo le quedó una secuela que no le permitiría ser madre por el momento.

“Yo sufrí de los biopolímeros y en la antepenúltima resonancia que yo me hice, que es de pelvis. A mí me salió un mioma intramural. Eso le da a una mujer entre 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Uno que no es cancerígeno, pero ocupa el espacio que puede ocupar un bebé en el útero”, contó la influencer.

Además, confirmó que tendría dos hijos, pues considera que en la vida es importante tener hermanos.

Además, aseguró que, llegado al caso de que no pueda tener hijos por el mioma, ella se sometería a la inseminación: “Es algo totalmente normal, actualmente no es algo raro”, aseguró.

