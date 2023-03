"De los creadores de Gokú y Vegeta": Yina Calderón mostró cómo es su cabello sin extensiones

La influenciadora Yina Calderón se caracteriza por mostrar sin filtros varios aspectos de su vida diaria. En esta oportunidad habló sobre la “realidad” de su cabello y el buen humor no faltó.

A través de sus historias de Instagram contó que su cabello sin extensiones tiene un aspecto muy particular, en especial cuando se despierta, e incluso lo asimiló a los reconocidos protagonistas de la serie manga y anime Dragon Ball.

Yina Calderón mostró en video que su cabello “crece hacia arriba” y por eso pareciera que tuviera un peinado similar al de Gokú o Vegeta.

“Les voy a mostrar la realidad de mi vida cuando yo me quito las extensiones. De los creadores de los saiyajines, Vegeta, transformación etapa tres, Gokú”, dijo la influenciadora mientras mostraba cómo su cabello estaba hacia arriba.

Ese video lo mostró antes de someterse a un nuevo proceso de cambio de color y una nueva keratina, pues comentó que en los próximos días viajará a Europa.

“Lo que pasa es que me quité las extensiones. Tengo el pelo largo, pero a mí me crece hacia arriba y la keratina solo se la he hecho a las extensiones, hoy la voy a hacer a mi pelo”, añadió.

Yina Calderón contó que su pelo crece de esa manera desde que se hizo una keratina cuando todavía estaba en el colegio, pues, según ella, antes era crespa y ahora es lisa.

“¿A quién más le pasa esto? Yo me levantó todas las mañanas así, como electrocutada, para que se den cuenta que mi pelo crece hacia arriba. Yo era chuta, crespa de niña, entonces los crespos me crecían. Una vez estando en el colegio me hice una keratina y se me alisó”, detalló la influenciadora.

Por el momento, Yina calderón no ha mostrado más detalles de cómo quedó su cabello luego de pasar por la peluquería y los nuevos colores que tendría su pelo, pues vale recordar que tenía azul y rosado.

