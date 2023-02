Hermana de Yina Calderón muestra su drástico cambio: así son sus verdaderos dientes

Yina Calderón es una de las generadoras de contenido con más presencia en las redes sociales, su carrera como intérprete de guaracha, sus peleas con otras influencers y sus polémicas la hacen tendencia frecuentemente.

La opita metió a su familia en el negocio de las redes sociales y su hermana, Juliana, junto a su mamá, Mery Ome, hacen parte del mundo de la farándula nacional gracias a Yina Calderón.

Precisamente Juliana Calderón publicó un video en el que mostró cómo era su rostro antes de ser famosa y tener dinero para as cirugías que transformaron su cara. El drástico cambio es evidente y sus seguidores lo notaron y comentaron sobre los procedimientos quirúrgicos que se realizó.

La también empresaria tomando una copa de vino les mostró a sus seguidores cómo estaba antes de realizarse la manga gástrica para bajar de peso. Además, evidenció las estrías que le quedaron después del procedimiento y su real dentadura.

“Obvio que me quedaron estrías, miren cómo me quedaron estrías acá y acá (mostrando la cintura y los brazos). Obvio, nenes que me quedaron porque yo estaba muy gordita. También, no me pegó la piel, miren la tengo flácida. O sea, esta es una cirugía complicadita”, señaló Juliana Calderón.

“Para que se te pegue la piel debes hacer ejercicio eso ayuda mucho”, “Que cambio”, “mucho mejor”, Siempre me ha parecido linda, no hay por qué juzgar cuerpos ajenos. Mas amor y menos odio” y “Parece una papa y bien puedan vayan a mi perfil”, fueron los comentarios que le dejaron a la empresaria en el video publicado por el portal especializado en noticias rosa ‘Rastreando famosos’.

¿Así estafaron a Juliana, hermana de Yina Calderón?

Juliana Calderón denunció que fue víctima de estafa a través de la vieja modalidad de suplantación de identidad. Calderón manifestó que publicó su caso para que otras personas no cayeran en las mentiras de ladrones informáticos, quienes se aprovechan del buen corazón delas personas para robarles la plata que con tanto trabajo consiguen.

En sus historias de Instagram contó como una supuesta prima que vive en Estados Unidos la contactó por WhatsApp pidiéndole ayuda para recibir una encomienda muy importante que superaba el valor de los 56 millones de pesos.

