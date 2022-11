Yina Calderón: se le infectó una prótesis y se le cayó; así quedó

La generadora de contenido Yina Calderón ha buscado por un largo tiempo tener la cola perfecta, pero en su gran anhelo de verse voluptuosa ha tenido que pasar en varias ocasiones por el quirófano, gracias a las complicaciones y/o efectos secundarios que le ha provocado cada cirugía.

Luego de inyectarse una sustancia para el aumento de la misma, con el tiempo descubrió que eran biopolímeros. En diálogo con el programa La Red, de Caracol Televisión, Calderón relató por lo que tuvo que pasar.

“Duré años con una cola bonita, un día me caí de un caballo y empezó el dolor, me salió una montaña en la parte de la espalda, por esta razón hicieron una resonancia y descubrieron que tenía una silicona, un aceite y de ahí empezaron los retiros de lo que tenía dentro de mí una y otra vez”, indicó.

Pese a lo anterior y, según Calderón, su cirujano le recomendó que no se hiciera ningún otro procedimiento, pero ella decidió ponerse prótesis.

“Soy una mujer demasiado terca, me dicen no y para mí es un sí, el doctor me dijo: mira Yina yo te sugiero como profesional que no te pongas prótesis, te acabo de quemar ese rabo, mira como lo tienes, espera que el musculo se recupere y dije, yo no salgo de acá si no salgo culona y así fue, me puso prótesis y claramente fue un gran error, la cola se me cayó, porque el musculo no estaba recuperado”, expresó.

Hace aproximadamente 1 año la influencer fue intervenida quirúrgicamente para retirar las prótesis, puesto que su salud no estaba pasando por el mejor momento, pero eso no bastó, ya que, tomó la decisión de nuevamente volver a ponerse prótesis.

“Mi incisión va de lado a lado, levantaron la piel, estiraron y eso hace que tenga la piel flácida, tengo la cola plana y caída”, comentó.

Luego de la entrevista brindada, Yina Calderón entró nuevamente a la sala de cirugía y allí los profesionales de la salud le comentaron que una de sus prótesis se infectó y con esto se llevó algunos problemas de salud.

“Me fue mal porque no era el resultado que yo esperaba, tuve demasiadas complicaciones y me sacaron una prótesis, en los dos drenes que pusieron, uno de ellos se me tapó, este líquido empezó a salir por el otro lado, se desprendió y se abrió y lo que hizo fue que la prótesis se saliera, cuando la prótesis tiene contacto con el aire se infecta y por lo tanto por eso se me infectó la nalga izquierda”, indicó.

