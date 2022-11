Exponen a compañera que no ayudó en el trabajo por ir a la peluquería; dijo que estaba "ocupada"

En el colegio y la universidad es normal que los profesor le pidan a sus alumnos que hagan grupos en clase para cumplir con sus trabajos o actividades, pero en algunos casos eso termina saliendo mal debido a que algunos no cumplen con sus obligaciones.

Así le sucedió a un grupo de compañeros de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, que tuvieron un altercado con una de sus compañeros que les aseguró que estaba "ocupada" y no podía ayudar en el trabajo; no obstante, luego la encontraron en una peluquería en el centro de la ciudad.

Publicidad

El grupo al ver lo sucedido decidió que en la presentación del trabajo final el profesor supiera quién no participó: "Integrante que no aportó al trabajo (...) Adjuntamos evidencia que se fue a poner keratina en el cabello en el centro", dice el documento en Word.

El trabajo era un ensayo de las problemáticas de los residuos sólidos, que incluía, en primera página, la foto de la chica trabajando en su cabello en una peluquería local.

El sucedo fue revelado por un usuario en Twitter que rápidamente se volvió viral generando cientos de reacciones; la publicación tiene más de 100 me gusta y cientos de comentarios, desde quienes aprueban la decisión de sus compañeros hasta quienes crítican y los tildan de "sapos".

“Una vez pasó algo así en mi curso. Un chico se quejó de que la chica de su grupo no hizo nada y que cuando vio sus estados, la vio en una fiesta, o sea, entiendo que ella no hizo, pero decir que estaba en una fiesta frente al profe”; “Odiaba hacer trabajos en equipo, nunca faltaba el irresponsable”; “Ay no! Yo siempre era de los que le decía a todos "si quieren yo lo hago, ustedes no se preocupen" así quedaba como yo quería”, se lee entre las reacciones.

Publicidad

Le puede interesar: 'Bamm podcast'