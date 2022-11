Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que padece cáncer de mama

La actriz Kristina Lilley, quien personifica a Gabriela Elizondo en la conocida producción ‘Pasión de Gavilanes’ , confesó este martes, 29 de noviembre, a través de sus redes sociales que padece cáncer de mama.

La recordada actriz colombo-estadounidense, de 59 años, contó en un video publicado en su Instagram los detalles acerca de esta etapa que está afrontando desde hace dos meses y de la que ha vivido “momentos difíciles que poco a poco se van superando”.

“Mi despertar es para contarles mi historia. Momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”, escribió la intérprete de Gabriela Elizondo para acompañar el clip que compartió este martes.

Asimismo, reveló que ya pasó por una mastectomía doble y que está a la espera de asistir a una cita con la especialista.

"Hace dos meses me volvieron a diagnosticar un cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga. Y bueno hacer lo que hay que hacer", detalló Lilley.

Pese a la seriedad de la noticia, Lilley se mostró a sus seguidores visiblemente calmada, de buen ánimo y decidida. El sentido video finalizó con una reflexión que muchas mujeres reconocieron y agradecieron en los comentarios.

“De esto yo aprendo que nosotras no somos ni fuertes ni guerreas. Somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que nos hace fuertes. Es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”, apuntó.

De igual modo, la actriz advirtió que no leerá comentarios ni opiniones de las personas, pero esto no fue evitó que cientos de seguidores se hicieran presentes en los comentarios de la publicación, deseándole una recuperación pronta y agradeciéndole por contarles la noticia.

“Mi amor, te mando todo mi amor. Y sí, has sido una guerrera y lo seguirás siendo. Te mando muchos besos y pronta recuperación total”, apuntó una famosa presentadora.