Asistente de Luciano Pavarotti lanzó libro de anécdotas del tenor italiano

El peruano Edwin Tinoco, exasistente personal y mano derecha del fallecido Luciano Pavarotti, habló en Mañanas BLU sobre su experiencia trabajando con el tenor italiano.



“Son cosas de la vida. La oportunidad y el tren de la vida hay que cogerlo en el momento, eso fue lo que pasó conmigo”, señaló.



Tinoco relató que él se encontraba trabajando en un hotel 5 estrellas en la ciudad de Lima como responsable del departamento de alimentos y bebidas, cuando de repente le asignaron el servicio personal de Pavarotti, quien se encontraba en la ciudad en un concierto.



Agregó que “fue en ese momento donde se despertó la química entre el maestro y yo y al tercer día de haberlo conocido me invitó a trabajar con él”.



“El maestro me dijo ¿cuánto tiempo necesita para irse a trabajar conmigo? Pensé que era broma, miré el reloj y le dije 5 minutos”, sostuvo el peruano de 49 años de edad.



Desde entonces, Tinoco se volvió la mano derecha de Pavarotti y su acompañante fiel a todas las giras y presentaciones a lo largo y ancho de la geografía mundial.



Es por eso que, en el décimo aniversario de su muerte, su asistente revela cómo era la vida del tenor. Lo hace en el libro ‘Pavarotti ed io’ (Pavarotti y yo) de la editorial Aliberti.



Finalmente, Tinoco puntualizó que lo que pretende con este libro es rendir un homenaje al hombre que había detrás del músico, “un homenaje a quien quise muchísimo”.



“Pavarotti me cambió la vida totalmente y me enseñó una profesión. Ahora quiero rendirle un homenaje y que el mundo conozca su legado”, manifestó.



*Escuche todas las anécdotas entre Tinoco y Pavarotti en el audio adjunto.