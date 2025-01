¿Caso Cerrado es real? Esto confesó la doctora Ana María Polo

El reconocido programa de televisión 'Caso Cerrado', conducido por la abogada cubana-estadounidense Ana María Polo , ha sido centro de debate durante años. Recientemente, las dudas sobre la autenticidad de los casos volvieron a surgir, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro compartiera un fragmento del show en su perfil de X, generando nuevamente interrogantes entre los televidentes.

¿Caso Cerrado es real?

Para responder a estas inquietudes, la Dra. Polo abordó el tema en el podcast 'En defensa propia', conducido por Erika De la Vega en YouTube. En su intervención, la abogada explicó que 'Caso Cerrado' era, ante todo, un programa de entretenimiento, aunque con un componente educativo.

Era un programa de televisión para entretener... ¿educar? ¡Qué lindo! Sí educamos un poco, qué maravilla... Pero si solo se trataba de educar, sería aburridísimo... la gente así, bostezando afirmó Polo.

Publicidad

Sobre la veracidad de los casos, Polo reveló que algunos eran recreaciones basadas en historias reales, mientras que en otras ocasiones, los participantes eran personas reales que firmaban contratos de arbitraje antes de presentarse en el programa. “Había un contrato de arbitraje que se firmaba”, aseguró, agregando que, en algunas ocasiones, se encontró con personas en la corte que aseguraban haber seguido la misma decisión que se tomó en el programa.

Actor colombiano que participó en Caso Cerrado reveló el jugoso pago que se recibió Foto: @rafapedrozaofficial

La clave del éxito de 'Caso Cerrado'

El programa se mantuvo en pantalla por más de 18 años y superó los 1.500 episodios, convirtiéndose en un referente para la comunidad latina en Estados Unidos y otros países de habla hispana. “Es una pregunta enigmática, hay algo de magia en todo esto. Hay un factor inexplicable”, expresó Polo sobre el impacto del programa.

La conductora enfatizó que, aunque los participantes no eran actores profesionales, debían transmitir autenticidad. “Esos participantes no son actores. Son personas que simplemente tienen algo que contar y que reflejan sus realidades, aunque la historia no sea completamente como les ocurrió”, explicó, subrayando que siempre buscó que hubiera un componente genuino en cada litigante.

Publicidad

¿Quién es Ana María Polo?

Nacida en La Habana, Cuba, Ana María Polo inició su carrera en televisión en 2001 con el programa 'Sala de Parejas', que posteriormente evolucionó a 'Caso Cerrado'. En 2005, este se convirtió en el primer programa hispano vespertino en ser nominado a un Premio Emmy Nacional. Además, Polo ha recibido numerosos reconocimientos, como el premio Mickey Leland Humanitarian Achievement Award en 2011 y distinciones por parte de diversas ciudades de Estados Unidos.

A pesar del fin de 'Caso Cerrado', la figura de Ana María Polo sigue siendo influyente en la comunidad latina. Su programa, con una combinación de drama, enseñanza y entretenimiento, dejó una huella imborrable en la televisión hispana. Y aunque muchos casos fueron dramatizados, la esencia del show siempre giró en torno a problemas reales y temas de interés para la audiencia.