Criticas a Petro por fragmento de Caso Cerrado en X: "Tenemos un problema de identidad"

El presidente Gustavo Petro nuevamente es sujeto de criticas en redes sociales por cuenta de una de sus publicaciones en redes sociales, que generalmente causan algún tipo de controversia por el calibre de sus expresiones.

En las últimas horas el mandatario publicó un fragmento de un capítulo del famoso programa 'Caso cerrado' que, aborda temas judiciales y que es grabado en Miami, Florida.

Se trata de un capítulo antiguo y que ha sido objeto de memes debido a que la doctora Polo, quien funge como jueza en programa, le pide a una de las participantes que hable español, pues esta se presenta y hace un intervención en inglés.

"No, ningún afternoon, ni ningún hello, aquí tu hablas español, esto es un programa en español. ¿De dónde tu eres (...).? Tu eres colombiana y si no hablas español, te largas".

Tenemos um problema de identidad.



Algunos no se sienten orgullosos de nacer en el país de Garcia Márquez, en el corazón del mundo, en el país de la belleza. pic.twitter.com/Gk4KrENk62 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2025

El presidente Gustavo Petro publicó el fragmento, que hay que decir, muchos de estos capítulos son interpretados por actores y escribió: "tenemos un problema de identidad. Algunos no se sienten orgullosos de nacer en el país de García Márquez, en el corazón del mundo, en el país de la belleza".

Por su puesto, por tratarse de un programa bajo libreto, el mandatario ha sido duramente criticado por cuenta de su publicación, más aún en medio de la crisis diplomática ente Colombia y Estados Unidos.

Trinos Foto: X

Deportados

Cabe recordar que un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que transportaba ciudadanos deportados de Estados Unidos aterrizó este martes en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá proveniente de El Paso (Texas).

"Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere. El migrante no es un delincuente es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida", expresó el presidente Gustavo Petro, en un mensaje publicado en la red social X en el que compartió fotos de los ciudadanos bajándose del avión.

La Cancillería, entre tanto, señaló que los migrantes fueron recibidos por una delegación de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la FAC, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja.

Esta es la primera de las dos aeronaves con deportados que se prevé que lleguen hoy a Bogotá. Según la Cancillería, el segundo avión, procedente de San Diego, aterrizará "en minutos" en el aeropuerto El Dorado.

A primera hora, el presidente Gustavo Petro, publicó una foto tomada dentro de uno de los aviones en las que se ve sin esposas a los deportados, como ha pedido el mandatario, que reclamó a Washington un "tratamiento digno" para ellos.

Colombianos deportados. Foto: Blu Radio.