Experto explica cómo atraer la buena suerte por medio de la ley de la atracción

“Lo primero que hay que aclarar es que la suerte no es la ley de la vida, más bien es una creencia arraigada en nuestra cultura,” afirmó el experto.

Publicidad

Henao aclaró además que a partir de esta creencia que se tiene sobre la suerte, la gente piensa que este un factor que está relacionado con el azar y el destino.“En la vida no hay azares sino más bien pedagogías, desde lo científico se afirma que el ser humano no solo es un ser mental y espiritual, sino también es etéreo”, declaró Henao.

El experto afirmó que por medio de esta integridad se conforma un ser de energía y que esto va relacionado a las declaraciones y el agradecimiento que respecta en torno a las condiciones de vida de cada individuo.

Publicidad

“Como tal no hay cosas literales que se puedan determinar cómo buenas o malas, lo que existe son pedagogías; por qué te pasa a ti algo que no te gusta, porque eso pasa mediante a una necesidad de aprender. Cuando tú no sabes algo en específico, la vida te enfrenta a ello para que trasciendas y ahí podría determinarse esa buena suerte”, argumentó Henao.

Publicidad

Finalmente, el experto concluyó que, como tal la buena o mala suerte simplemente es una creencia convencional y lo que realmente debe importar es la perspectiva que afronte una persona sobre cierta situación, ya que su positivismo y forma de actuar es lo que determina si tendrá éxito o no en condiciones adversas.