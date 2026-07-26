Marcela Reyes revela tormentosa relación con temido narcotraficante: "Es una locura que amo"

La reconocida DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes habló finalmente sobre su relación sentimental con Óscar Camargo Ríos, narcotraficante conocido como alias Pichi, durante una entrevista para el programa 'La Red', de Caracol Televisión.

En esta confirmó que sostiene una relación con el hombre condenado por la justicia colombiana y afirmó que no ocultará el vínculo, pese a las constantes críticas que ha recibido por esa relación.

La artista señaló que enamorarse de él no fue una decisión planeada, sino una situación que se dio de forma natural. Incluso, sostuvo que seguirá defendiendo la relación porque responde a una decisión personal. "Es una locura que amo y me encanta y es una locura que defiendo", expresó durante la conversación.

¿Cómo inició la relación entre Marcela Reyes y alias Pichi?

Marcela Reyes explicó que conoció a alias Pichi cuando él ya estaba privado de la libertad. Según ella, el primer acercamiento se produjo luego de compartir un evento musical con unas sobrinas de Óscar Camargo, lo que le permitió conocer a otros integrantes de su familia.

Poco a poco empezaron a hablar y, de acuerdo con ella, el vínculo sentimental surgió mientras él permanecía recluido.

La DJ indicó que alias Pichi la seguía desde hacía varios años en redes sociales y aseguró que durante ese periodo fue cuando los sentimientos empezaron a aflorar. "Yo me enamoré de él estando allá", respondió al recordar cómo inició la relación. Además, sostuvo que la persona que ella conoce es distinta a la imagen pública que, según afirmó, se ha difundido sobre él.

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Oscar Camargo, alias 'Pichi'. Foto: Policía Nacional

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre sus visitas a la cárcel?

La DJ también habló de las fotos que meses atrás la mostraron ingresando al centro penitenciario donde está recluido alias Pichi. Explicó que cada visita la realiza siguiendo los protocolos establecidos por el establecimiento carcelario y aseguró que nunca ha tenido inconvenientes con el personal encargado de las requisas.

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Sin embargo, señaló que ha vivido momentos incómodos durante las filas de ingreso debido a situaciones con otras visitantes.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre el origen de su patrimonio?

Otro de los temas que la DJ detalló fue el origen de su patrimonio. La empresaria rechazó las versiones que indican que su estabilidad financiera está relacionada con su pareja y afirmó que ese patrimonio es el resultado de 17 años de trabajo.

Reyes señaló que antes de iniciar la relación con el narcotraficante ya contaba con empresas y bienes propios, construidos gracias a diferentes emprendimientos y a su carrera artística. También afirmó que, cuando las normas del centro penitenciario lo permiten, suele enviarle regalos y detalles a alias Pichi, desmintiendo así las versiones que aseguran que recibe beneficios económicos por esa relación.