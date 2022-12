Grupo de afectados de Atalaya no pudo votar y espera recuperar documentos

Aunque las autoridades de Medellín no han reportado ninguna novedad en la logística de las elecciones, sí hay un grupo de personas que no podrán votar por una contingencia y son aquellos residentes del edificio Atalaya de La Mota, en Belén, que no lograron sacar su cédula durante la evacuación.

A tres días de la evacuación preventiva del edificio Atalaya de La Mota, del barrio Belén, ordenado por el Dagrd debido a las posibles fallas estructurales que este presenta, una de las preocupaciones de los residentes es por los documentos personales que se quedaron en sus apartamentos: la cédula, el pasaporte, el pase de conducción, por lo que muchos no podrán votar hoy en las elecciones locales o han tenido que cancelar viajes.

Los residentes tendrán que esperar mínimo hasta el martes para saber si ellos o los bomberos ingresarán a las viviendas, pues así se los informó ayer el Dagrd, ya que ese día recibirán el análisis de la constructora sobre el estado de la edificación.

