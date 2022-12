Guillo, el mensajero de los diplomas de la Uninorte, de víctima de burlas a héroe

Por 32 años Guillermo Gómez Arrieta ha trabajado en la Universidad del Norte de Barranquilla. Y ha saltado a la fama, primero, por un hecho reprochable de burla por parte de uno de los graduandos de dicho claustro, quien lo grabó mientras le llevaba su diploma a su casa, ante la cancelación de los eventos de graduación que tomó la universidad como prevención del coronavirus.

En el video, el estudiante graba a Guillo desde su casa mientras se baja de un carro con su diploma, y lo describe como un “gordo hediondo a sol”, para burlarse de la manera en que terminó graduándose de la universidad. El deplorable acto de segregación se volvió viral en redes.

Tanto así, que las hijas de Guillo, compañeros de trabajo y la misma Universidad del Norte, salieron en su defensa exigiendo no solo respeto, sino destacando las calidades humanas y profesionales de Guillo:

Guillo entregó el pasado jueves 50 diplomas y este viernes 13 de marzo espera entregar el resto de los cartones, pues excepto por el único caso de grosería y abuso contra él, ha dicho en medios de la ciudad que ha sido recibido con alegría y respeto en todos los lugares a donde llega con su importante encomienda.

En diálogo con BLU Radio, Guillo habló sobre las demostraciones de afecto y apoyo que ha recibido.

“Que gran sorpresa me he llevado porque las personas conscientes de la situación que estamos viviendo me han abierto las puertas de sus apartamentos y casas de una forma tan increíble que me han sorprendido. Al momento de recibirme lo hacen con un cariño y se desbordan y me abrazan dando las gracias. Muchos me han abrazado y se han tomado fotos conmigo que me hacen recordar cuando mis hijas que son profesionales se graduaron”, contó Guillo.

“En verdad no he tenido mal gesto con ninguno, todos han sido conscientes de la situación que se está viviendo. Cuando me anunciaban que llegó el diploma en las casas estaba el grupo de familia esperando con los celulares para tomar la foto”, dijo Guillo a BLU Radio.

Sobre la entrega de diplomas

Guillo explicó como la Universidad del Norte se organizó para entregar, sin contratiempos, los diplomas a los nuevos graduandos.

“Nos reunimos un grupo a mirar la cantidad de diplomas que hay que repartir y nos dividimos la zona para no tropezarnos y poder entregar todo en orden. Somos alrededor de ocho personas las que estamos entregando los diplomas”, enfatizó Guillo.