Habla mujer que apuñaló a su peluquero en pleno salón de belleza: “Me dañó el capul”

La joven que atacó por la espalda a su peluquero dentro de un salón de belleza habló luego de ser detenida y aseguró que actuó motivada por la inconformidad.

El caso ocurrió en São Paulo, Brasil, y tiene como protagonista a Laís Gabriela Barbosa da Cunha, una diseñadora de 27 años que ingresó al establecimiento aparentemente decidida a confrontar al estilista Eduardo Ferrari. La violenta escena quedó registrada en cámaras de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Facada em cabeleireiro - A mulher de 27 anos que foi detida após esfaquear um cabeleireiro dentro de um salão de beleza na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, já havia feito ameaças ao profissional semanas antes do ataque, segundo depoimentos registrados pela Polícia Civil no… pic.twitter.com/VtreOuQgyX — g1 (@g1) May 7, 2026

Las imágenes muestran el momento en que la mujer observa durante varios segundos el interior del salón antes de entrar. Luego, aprovechando que Ferrari se encontraba atendiendo a otra clienta y estaba de espaldas, se acercó lentamente y lo hirió en uno de los hombros con un objeto cortopunzante.

Tras la agresión, empleados y personal de seguridad lograron inmovilizar a la atacante mientras el estilista escapaba del lugar para pedir ayuda. Minutos después, agentes de la Policía llegaron al establecimiento y procedieron con la captura de Barbosa da Cunha.



En medio de su detención, la joven intentó justificar lo ocurrido y aseguró que estaba indignada por el resultado del procedimiento estético, especialmente por el corte de su flequillo.

“Me agarró el pelo y empezó a cortármelo con unas tijeras de afeitar. Si lo ven, mi flequillo parece el de Cebolinha, porque me cortó todo el pelo. Les envié un mensaje por WhatsApp y no me respondieron en dos días”, afirmó en un video que circula ampliamente en redes sociales.

Antes y después de la joven en la peluquería. Foto: Redes sociales

En otra grabación, incluso reconoció que antes del ataque había insultado al peluquero y lo había presionado para que corrigiera el trabajo realizado. “¿Y saben lo que hice? Lo insulté y le dije: ‘¡Maldito p..., arréglame el pelo!’”, declaró.

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De acuerdo con reportes de medios locales, el conflicto comenzó semanas atrás, luego de que la mujer acudiera al salón para realizarse un cambio de look que incluía mechas y texturizado. Aunque inicialmente se mostró satisfecha e incluso compartió fotografías del resultado en sus redes sociales, posteriormente empezó a exigir la devolución del dinero que había pagado por el servicio.

El propio Eduardo Ferrari explicó que la clienta regresó cerca de 30 días después del procedimiento y ya había lanzado amenazas previas por mensajes. “Se fue sumamente satisfecha, se hizo fotos del antes y el después, las publicó en las redes sociales, expresó su gratitud y compartió el resultado de su cabello, que le encantó”, aseguró el estilista en diálogo con medios locales.

Según el informe policial, la agresora continuó amenazándolo incluso después de ser reducida. Las autoridades señalaron que la mujer aseguró que Ferrari “moriría” si no le devolvían el dinero e incluso mencionó la posibilidad de contratar sicarios.

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“Fue un intento de asesinato. Esto no puede quedar impune. Temo por mi vida”, declaró Ferrari al portal Metrópoles.

Por fortuna, el peluquero sufrió heridas menores gracias a la rápida intervención de los trabajadores y guardias de seguridad del establecimiento. Desde el salón informaron que el estilista “está profundamente afectado por lo ocurrido, pero afortunadamente se encuentra bien y fuera de peligro”.

Mientras tanto, Barbosa da Cunha permanece bajo custodia y el caso fue catalogado inicialmente como lesiones personales, aunque la defensa del estilista insiste en que se investigue como intento de homicidio.