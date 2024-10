Habla Pipe Bueno y revela detalles sobre el ataque a una mujer durante su concierto

Pipe Bueno se presentó en la quinta edición del Lagoon Fest, celebrado en el popular parque acuático Piscilago, cerca de Melgar. Sin embargo, el concierto se tornó tenso cuando el artista se percató de un incidente de agresión que estaba sucediendo entre el público.

Durante su actuación, Pipe Bueno observó a una mujer en medio de una discusión. Al acercarse, se dirigió a ella con palabras de apoyo, intentando calmar la situación: “Hey, hey cuidado, ¿mi amor, todo bien? Mi vida, tranquilízate”, expresó el cantante. Sin embargo, la agresividad del hombre involucrado en la discusión no cesó, lo que llevó al cantante a intervenir directamente.

El intérprete de "Cupido Falló" no dudó en confrontar al agresor, diciéndole: “Hey brother, a las mujeres no se les toca pa’, sino nos toca volverte mier**. Cálmate pues parcero, la volvés a tocar y te vas para la pu** mie*** gonorr**”. Estas palabras resonaron entre los asistentes, quienes apoyaron la acción del cantante.

Pipe Bueno rompió el silencio

El artista explicó que, tras el segundo show del día, notó que la mujer del público parecía estar involucrada en una pelea. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que no estaba discutiendo con otra mujer, sino que estaba intentando ayudar a una amiga que era agredida por un hombre y otros tres individuos. En un momento de tensión, la mujer fue jalada del pelo, lo que motivó la intervención de Pipe.

Posteriormente, Pipe Bueno pidió disculpas por su comportamiento durante el incidente. Reconoció que había consumido algunas copas y que su rabia le llevó a expresar palabras de las que se sentía apenado. "Me da hasta pena ver el video, pero sí estoy seguro de que soy papá, hermano e hijo y eso no fue lo que me enseñaron en la casa", afirmó el intérprete.