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Blu Radio  / Sociedad  / Habla testigo de la muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de conductor en un peaje

Habla testigo de la muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de conductor en un peaje

La mujer, de 26 años, recibió dos barras de chocolate por parte de un conductor de un camión, quien aún no ha sido identificado y es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Habla testigo de la muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje
Habla testigo de la muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de un conductor en un peaje
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 31 de mar, 2026

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