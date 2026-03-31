Habla testigo de la muerte de cajera que falleció tras recibir chocolates de conductor en un peaje

La muerte de Kathya Josselyn Bartolo, una joven de 26 años, ha generado conmoción en Veracruz, México, luego de que, presuntamente, consumiera unos chocolates que le habría regalado un conductor mientras se encontraba de turno en un peaje.

Los hechos ocurrieron en el peaje de Acayucan, donde la mujer trabajaba en el turno comprendido entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la madrugada. De acuerdo con la información conocida, Kathya recibió dos barras de chocolate por parte de un conductor de tractocamión, quien aún no ha sido identificado y es objeto de investigación por parte de las autoridades.

La joven sufrió un derrame cerebral tras consumir el chocolate. Foto: Redes sociales

Según el testimonio de una de sus compañeras de trabajo, cerca de 20 minutos después de consumir los chocolates, la joven comenzó a presentar síntomas alarmantes como dificultad para respirar, dolor intenso en el pecho y aceleración del ritmo cardiaco.

“Se agarraba el pecho, decía que le dolía mucho el corazón y que le latía muy rápido”, relató. Además, habría manifestado dificultad para respirar y un fuerte dolor en el pecho.



Sus compañeras intentaron auxiliarla, pero su estado de salud se deterioró rápidamente, por lo que fue necesario solicitar asistencia médica de urgencia. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General de Oluta, donde recibió atención especializada; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después.

El resultado de la necropsia confirmó que la causa de la muerte fue un derrame cerebral, derivado de una presunta intoxicación alimentaria severa.

Kathya Josselyn Bartolo Luis. Foto: Redes sociales

En medio de las investigaciones, las autoridades revisan cámaras de seguridad con el fin de identificar plenamente al hombre que le entregó los chocolates y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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El caso ha generado indignación y preocupación en la comunidad, que exige avances en la investigación y justicia por la muerte de la joven.