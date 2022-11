“He aprendido a vivir con la muerte de una manera normal”: Ayda Luz Valencia

En entrevista con Mabel Lara, Ayda Luz Valencia, nacida en Sevilla, Valle del Cauca, quien se desempeña como experta en terapias alternativas, contó En Blanco y Negro cómo fue su particular niñez al descubrir que tenía la capacidad de percibir la muerte, lo que le permitió iniciar un camino hacia el equilibrio y la sanación personal.

“He aprendido a vivir con la muerte de una manera tan normal, tan natural. Me di cuenta que sí tengo un manejo de la muerte mucho más evolucionado que el ser humano normal (…) Para mí la vida es un momento, un espacio, una transición en un aprendizaje. La muerte es avanzar, no es terminar, es arrancar un nuevo inicio, lo que pasa es que este cuerpo físico ya no nos sirve. El alma es algo que da vida, que anima, nuestra alma es el combustible que le da a la vida y es la que trasciende”, expresó.

Ayda Valencia relató que desde que tenía aproximadamente 6 años de edad comenzó a ver personas a su alrededor que le contaban sucesos que iban a ocurrir, y en las semanas posteriores se hacían realidad, así como pasó con familiares como su tía o el esposo de su mamá a quienes vio muertos.

“Tenía 6 años cuando empiezo a ser consciente que en mi casa, siendo tres hermanos más, con mi mamá, había muchas personas, yo me iba a acostar y en las noches en mi cuarto era donde más personas tenía”, dijo.

Ayda Luz habló sobre su especialidad de sanar y ayudar, en la mayoría de casos, a personas que no han podido superar un duelo por la muerte de un ser querido.

Cuando yo hago esto siempre presunto el vínculo para sanar, perdonar o una comunicación, simplemente despedirse. Yo sencillamente con el nombre de la persona canalizo la energía vibracional y primero empiezo a sentir cómo murió la persona porque en mi cuerpo lo siento”, manifestó.