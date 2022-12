Hemos comido cuento que lo más grave de Colombia es la guerrilla: Jineth Bedoya

Como reportera, Jineth Bedoya ha estado presente en varios acontecimientos de orden público que han marcado la historia del conflicto armado y la violencia en Colombia. (Lea también: No me arrepiento, amo lo que hago y quiero morir siendo reportera: Jineth Bedoya )

Siendo una de las periodistas que más conocen a la guerrilla, su actuar, proceder y mentalidad, aseguró en diálogo con Mesa Blu que respecto al proceso de paz los colombianos “nos hemos comido el cuento” de que los grupos armados ilegales es lo más grave que tiene el país, pero “es falso”.

“Esto de La Habana es necesario pero esa no es la solución. Este no es el fin de la guerra, la guerra no se va acabar, para acabar la situación de conflicto armado que tiene Colombia falta muchísimo tiempo y lo que viene es peor de lo que hemos vivido, porque el posconflicto es lo más fuerte. Nosotros nos hemos comido el cuento que el problema más grave que tiene Colombia es la guerrilla y eso es falso; lo son las bandas criminales, la delincuencia, los ladrones…”, indicó.

Actualmente, Jineth lidera un grupo de mujeres que busca hacer valer sus derechos y que en medio de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana no queden impunes los violadores, a través de la campaña ‘No es hora de callar’. (Lea también: Periodista Jineth Bedoya y un guerrillero conforman cuarta comisión de víctimas )

Pese a que en el año 2013 volvió a ser secuestrada por la guerrilla, y en otro episodio estuvo en medio de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana contra las Farc, momento que manifiesta como el que le ha causado más miedo en su vida, la periodista sigue adelante con su convicción.

“Estoy rodeada de escoltas, sabiendo que salgo de mi casa y no sé si voy a regresar en la noche, pero con un optimismo impresionante porque aprendí que hoy es lo que cuenta, mañana no existe”, expresó.