Hice un trío y ahora mi novio quiere tener sexo con cualquiera, ¿qué hago?

Las ‘entaconadas’ aconsejan a una oyente que escribió y expuso su caso en la siguiente carta:

Publicidad

"Tengo un noviazgo hace un año, es una muy buena relación en la cual hay mucho entendimiento y confianza. Hace un par de meses mi novio y yo concluimos que queríamos hacer un trio y efectivamente lo hicimos con una amiga en común. Los dos lo disfrutamos y el tema no paso de ser una fantasía cumplida. Más allá de eso no nos afectó, por el contrario nos hizo muy felices.

Hace unos días, mi novio dijo que quería repetir y, si bien la idea ya no me agrado tanto no hice ningún reparo. La semana pasada me dijo que había encontrado a una niña con quien hablaba hace rato por Facebook y que quería conocerla para ver si estaba dispuesta a pasar un rato con nosotros. No tuve problema con que salieran a tomarse algo (Cosa que deje muy en claro), sin embargo, al día siguiente de la salidita, me confesó que había tenido sexo.

Publicidad

No consiento lo que ocurrió, y para mí no tenía derecho a hacerlo. Él dice que fue solo cuestión de tragos y que debo perdonarlo porque en parte yo di lugar a que eso pasará. No sé qué hacer y no sé quién tiene la razón".