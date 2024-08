Hombre le envió todo su dinero a su exnovia para que volvieran: “Martina, yo te amo”

En Argentina se volvió viral un caso que sorprendió a muchos, pues, a través de TikTok, un joven compartió el momento en que uno de sus amigos que, en medio al parecer de una fiesta y bajo el estado de embriaguez, le envió todo su dinero a su exnovia.

El clip se viralizó tan rápido que superó las 310.000 reproducciones y obtuvo miles de comentarios criticando su actitud, mientras que muchas mujeres celebraron la decisión porque era la mejor forma de demostrarle su amor.

El hecho se dio cuando el joven salía de un boliche (discoteca) y se encontraba bajo los efectos del alcohol, cuando de repente decidió enviarle todo lo que tenía en su cuenta que eran 45.000 pesos argentinos -más de 190.000 pesos en Colombia-, que, por supuesto, lo dejaron sin nada.

“Martina, yo te amo. Que se de cuenta que la amo”, manifestó el joven luego de que hizo la transferencia, mientras sus amigos le reclamaban y lo tildaban de “boludo” por haber tomado esa decisión en caliente y más bajo el efecto del alcohol, menos para intentar volver; no obstante, uno de ellos, entre risa, dijo que “el que ama, ama”.

“Mi ex no me pagaba ni la cena”; “Nadie va a hablar que le transfirió todo lo que tenía”; “Me encanta como iban llegando más y ninguno se lo podía creer”; “Ojalá me transfieran eso a mí algún día”; “Quién pudiera ser Martina”, fueron algunos comentarios que se generaron por el curioso momento.

Por otro lado, muchas personas aseguran que se trataría de un video falso y que el joven utilizó la app falsa de Mercado Pago, que, supuestamente, le permite hacer transferencias y mover dinero, claramente falso. Pero por la reacción de los jóvenes, muchos creen que es algo real y que todo sucedió por los efectos del alcohol en ese momento en que se dieron las cosas.