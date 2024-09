Hombre lleva una gallina como regalo de Amor y Amistad en TransMilenio; video es viral

El sábado, 22 de septiembre, se celebró el Día del Amor y Amistad en Colombia. Muchas familias o grupos de amigos se reunieron durante el día por lo que fue habitual ver en transporte público ver cómo algunos llevaban sus regalos, algunos más llamativos que otros.

Pero uno en especial llamó la atención de muchos, pues, en redes sociales, se volvió viral un joven que llevaba una gallina con un moño, al parecer, también como regalo de Amor y Amistad, algo que, por supuesto, causó varias reacciones de usuarios en internet.

“Y mi ex me decía que no me podía dar una vaca”; “Decían que los hombres detallistas dejaron de existir”; “Imagínate vivir en Europa y perderte esos regalos de amigo secreto”; “Ese es un regalo especial”; “Ningún iPhone tiene el valor de eso”, fueron algunos comentarios que se generaron el video.

El clip supera las 20.000 reproducciones en X, además cuenta con varias publicaciones en otras redes como ejemplo del “regalo perfecto” para estas fechas tan conocidas en Colombia.

Publicidad

Sin duda este detalle llamó mucho la atención de los pasajeros, además de las personas que vieron el video en redes sociales.

¿Cuánto gastan los colombianos en Amor y Amistad?

Aunque los regalos tradicionales siguen siendo populares, los colombianos están adoptando nuevas costumbres. Mientras Fenalco reporta un gasto promedio de $100.000 en productos como chocolates y ropa, plataformas digitales como Tiendanube muestran un crecimiento en la venta de artículos como relojes y lencería, evidenciando un giro hacia el comercio electrónico y la búsqueda de opciones más personalizadas.

Publicidad

Consolidado como una de las fechas más esperadas del año, el Día del Amor y la Amistad en Colombia es una tradición que va más allá de las parejas. Miles de colombianos se reúnen los fines de semana cercanos al tercer sábado de septiembre para celebrar con amigos y familiares, reafirmando así la relevancia de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad.