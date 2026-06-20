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Hombre murió tras caer de un árbol mientras recolectaba mangos para su familia

La muerte de un vendedor de mangos en Barranquilla ha generado conmoción entre familiares y vecinos. El hombre cayó de un árbol cuando recolectaba fruta para vender y sostener a su familia.

Fotografía ilustrada
Fotografía de referencia creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de jun, 2026

La muerte de un vendedor de mangos en Barranquilla ha causado profunda tristeza entre familiares, amigos y habitantes de un sector de la ciudad. Jorge Luis Palomino Ochoa, de 48 años, perdió la vida luego de sufrir una caída mientras intentaba recolectar fruta para comercializarla y obtener ingresos para el sostenimiento de su hogar.

El hecho ocurrió cuando el hombre realizaba una actividad que formaba parte de su rutina diaria. De acuerdo con versiones conocidas por sus familiares, el hombre decidió dirigirse a un árbol ubicado en el barrio Rivera con el propósito de recolectar mangos que posteriormente comercializaría.

Mientras desarrollaba esta labor, el Ochoa perdió el equilibrio y cayó desde varios metros de altura. La emergencia generó preocupación entre residentes del sector, quienes acudieron de inmediato para prestarle ayuda y solicitar asistencia médica.

El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico de gravedad

Tras recibir ayuda de sus vecinos, Jorge Luis Palomino fue trasladado a un centro asistencial donde recibió atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, las heridas sufridas durante la caída comprometieron gravemente su estado de salud.

Horas después, las autoridades médicas confirmaron su fallecimiento. El hecho ha causado profunda consternación en su entorno cercano, donde era conocido por su trabajo diario en las calles de la ciudad.

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