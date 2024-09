Hombre sorprendió con gracioso audio en su propio funeral: “Solo vine a decir adiós”

Un video que se ha vuelto viral en TikTok, compartido por la cuenta @Ceciarmy, ha capturado un momento único y sorprendente durante un funeral, mostrando una despedida poco convencional que ha conmocionado y divertido a miles de usuarios en redes sociales. El clip muestra un funeral que tomó un giro inesperado, revelando la última ocurrencia de un hombre fallecido que quiso dejar su marca en su última despedida.

En el video, que ha acumulado más de 3 millones de reacciones en la plataforma y más de 28 millones de reproducciones, se puede observar cómo, en el instante en que el ataúd estaba siendo bajado a la tumba, se activa un audio pregrabado del difunto. Las primeras palabras que se escuchan son: “¿Hola? ¿Hola? Déjenme salir, déjenme salir de esta caja, ¿dónde estoy?”. La sorpresa y la incredulidad se reflejan en las caras de los asistentes, quienes, aunque en duelo, no pudieron evitar soltar risas ante la inesperada intervención.

El audio continúa con un mensaje final que dice: “Solo vine a decir adiós”, proporcionando un cierre humorístico a este momento tan solemne. La reacción de los presentes en el panteón es una mezcla de risas y lágrimas, lo que generó todo tipo de comentarios. La ocurrencia del difunto, a pesar de ser inusual, fue recibida con calidez y aprecio por quienes lo conocían, quienes valoraron la creatividad y el sentido del humor que él dejó como su último legado.

"Eso sería muy Adam Sandler", "El tio sin ninguna grabación pidiendo ayuda dentro", "yo me pongo a llorar más", "solo venía a decirle hasta siempre", "el "hasta siempre" del final fue como si se le hubiera roto la voz", "A mí no me hagan eso porque yo si abro la caja 😢", son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.