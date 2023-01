Año Nuevo chino: predicciones para los signos del zodiaco en el año del conejo

La app de citas Bumble, de la mano de su experta y astróloga de cabecera, Amelia Quint, presentó este martes un pronóstico en diversas áreas y posibles oportunidad para los signos durante 2023, enfocándose en la llegada del Año Nuevo chino.

Para desarrollar este pronóstico, Quint se basó en el poder de Júpiter, ya que en astrología, este es el planeta del crecimiento y puede mostrar áreas de oportunidad y, sobre todo, qué puertas podrían abrirse este 2023.

Publicidad

♈ Aries | Ser uno mismo es un regalo.

Ya has tenido al afortunado Júpiter en tu signo durante cinco meses de 2022 - y con seis más en camino en 2023, estás preparada para expandirte mucho más. ¿Y la mejor noticia? No requiere ningún trabajo extra. Todo lo que tienes que hacer es ser tú misma. Después de eso, Júpiter nos cuenta que en cuanto al dinero y los recursos, tu individualidad es totalmente rentable. Es una gran inyección de confianza, ¡y te lo mereces!

♉ Tauro | Prueba un nuevo estilo.

Con el espíritu libre de Urano y los eclipses transformadores en Tauro del 2022, es probable que hayas superado las versiones pasadas de ti misma, y con Júpiter en tu signo durante la mayor parte del 2023, es hora de probar un nuevo estilo. Quizás te hagas una drástica transformación de peinado para honrar el cambio, o dones la mitad de tu armario a la caridad y empieces de cero. Elijas lo que elijas, te quedará genial.

♊ Géminis | La curación no tiene por qué ocurrir sola.

Tener al generoso Júpiter en tus sectores social y de cuidado personal en el mismo año puede parecer contradictorio, pero ¿quién dice que pasar tiempo fuera de casa no puede ser productivo? Harás muchos amigos nuevos, y no sólo conocidos. Serán aquellos con los que podrás hablar de tus sueños y a los que podrás llamar cuando tengas un día difícil. Siempre que compagines las reuniones con el tiempo a solas, te encantará ampliar tu círculo íntimo en 2023.

♋ Cáncer | El éxito es mejor cuando es un trabajo en equipo.

Eres feliz pasando el tiempo sola, pero cuando estás rodeada de amigos, estar en la cima se siente mucho más cómodo, y eso es todo para ti en 2023. Sí, Júpiter en tu zona profesional significa que puedes lograr algunas victorias impresionantes este año. Sin embargo, después de que se mueva a tu zona de grupos y objetivos en mayo, te darás cuenta que estás aún más motivada cuando el trabajo es en equipo.

Publicidad

♌ Leo | Experimento para expandirte.

Prepárate, porque Venus -el planeta del amor y la belleza- está retrógrado en tu signo este verano, lo que significa que es hora de ser creativa. Ya eres una estrella, pero durante este periodo, afinarás lo que te hace brillar y probarás algunos movimientos nuevos. Además, la suerte de Júpiter en tus sectores cultural y profesional te permitirá llegar a un público aún más amplio en 2023. Hagas lo que hagas, no te duermas en los laureles. Experimenta y recibirás aún más aplausos por tu actuación.

♍ Virgo | Las nuevas aventuras ayudan al desamor.

¿Alguna vez has querido subirte a un avión y encontrarte contigo misma después de un desengaño amoroso o un duro acontecimiento? Este año, las estrellas están alineadas para que puedas hacerlo, ya sea a través de un viaje o un retiro. Júpiter en tu zona íntima a principios de año te ofrece mucho romanticismo con un toque de sanación para estos meses más fríos. Después, se desplaza a tu sector de exploración, donde tendrás la oportunidad de visitar lugares desconocidos, ya sea viajando, estudiando o reflexionando sobre ti misma. Es un itinerario ajetreado, pero te lo pasarás muy bien.

Publicidad

♎ Libra | Ábrete en tus relaciones.

Eres el signo más romántico del zodiaco, así que es natural que las relaciones sean importantes para ti. En 2023, serán el número uno en tu lista de prioridades. Con el generoso Júpiter en tus zonas de pareja e intimidad, definitivamente sentirás el amor. Luego, un eclipse solar en tu signo en otoño significa que puedes experimentar un cambio personal importante, pero es mucho más fácil hacerlo cuando te sientes apoyada y segura.

♏Escorpio | Las relaciones sanas te ayudan a crecer.

No eres ajeno a la transformación personal, y con otro eclipse en tu signo en camino en 2023, sigues siendo un trabajo en progreso. Pero con el afortunado Júpiter en tu sector de la salud en los primeros meses, te sentirás bien esforzándote por construir hábitos que sabes que apoyarán esa curación y te harán más fuerte. Una vez que Júpiter llegue a tu zona de asociación en mayo, tendrás muchos apoyos que te animarán a cruzar la línea de meta.

♐Sagitario | Encuentra más diversión para sentirte mejor.

Ya eres el alma de la fiesta y de mente abierta, y con Júpiter comenzando el año en tu zona de enamoramientos y creatividad, conseguirás tus mejores ideas cuando veas el trabajo como si fuera un juego. De hecho, una vez que el planeta de la buena suerte se traslade a tu sector de la rutina diaria en mayo, podrías convertir un proyecto de pasión en un trabajo a tiempo completo con facilidad. Sobre todo, te darás cuenta de que eres mucho más feliz cuando haces lo que te gusta. Da prioridad a lo que te hace sentir bien y el resto encajará.

♑Capricornio | Tu corazón está en casa.

¿Tu estilo es de trabajo habitual? Hazlo y siente tus sentimientos después. Es tentador poner tus emociones en pausa, pero con Júpiter en tu cuadrante del hogar y el corazón este invierno te da el tiempo y el espacio que necesitas para procesar plenamente tus emociones. Cuando se mueva a tu zona de placer durante el resto de 2023, podrás volver a poner la diversión en tu agenda. Mejor aún, con el pesado Plutón fuera de tu signo desde marzo hasta principios de junio, te sentirás mucho más ligera.

Publicidad

♒Acuario | Los pensamientos y los sentimientos aportan ideas poderosas.

Tu visión del futuro ya está a años luz de la de los demás, y con el sabio Júpiter influyendo en tu mente y corazón, estás preparada para ampliarla aún más. Cuando Saturno se aleja de tu signo por primera vez en dos años y medio, Plutón entra para adelantarte cómo te transformarás en las próximas décadas. Prepárate para ideas brillantes y percepciones emocionales. Es mucho, pero confía en tus pensamientos y sentimientos para que te guíen en la dirección correcta.

♓Piscis | Tus ideas son valiosas.

El año pasado, el afortunado Júpiter en tu signo te ayudó a mejorar tus sueños para que fueran más grandes y mejores de lo que habías imaginado. Este año, las estrellas se alinean para que los hagas realidad. Se moverá a través de tus áreas de recursos y comunicación para ayudarte a conseguir el dinero (y la confianza) y pedir lo que necesitas para construirlo. Puede parecerte difícil, pero la autoridad de Saturno en tu signo esta primavera te da la seriedad que necesitas para venderlo. Adelante, ¡haz tu propuesta!