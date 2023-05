Horóscopo de hoy 16 de mayo para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Si ahora estás en medio de conversaciones sobre un posible matrimonio, descubrirás que estas avanzan por el camino esperado. Con suficiente esfuerzo, cualquier obstáculo significativo que hayas experimentado en el pasado será superado y puedes anticipar que verás un resultado positivo.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Estarás pasando por un período de rápido desarrollo emocional en este momento y lo más importante en lo que debes concentrarte es tu independencia. Es esencial tener en cuenta que tú y las personas que te importan están jugando en mismo equipo. No permitas que ingresen dudas al respecto ya que esto podría abrir una brecha entre tú y tus seres queridos.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Los grandes problemas se superan, por eso debes tener los sentidos agudizados e identificar posibles amenazas en tu entorno. Evita ser directo en tu rechazo a situaciones inaceptables, gana a través del tacto y la serenidad. En el amor, ten cuidado con desanimar a tu pareja, hazle saber cuánto le amas.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Serás muy consciente de la desconexión que existe en tus relaciones románticas. No limites tu búsqueda de amor a las personas cercanas a ti; la persona con la que terminarás pasando el resto de tu vida podría estar bastante lejos. Si estás buscando un compañero en Internet, este podría ser un buen momento para dar con él.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Realizar una evaluación honesta de tu situación romántica actual y de la capacidad para el compromiso a largo plazo que tienes. Es posible que tu corazón no esté totalmente en esa persona, pero te niegas a confesarlo. Esta es la razón por la cual estás haciendo cosas como albergar sentimientos de frustración o indagar en el pasado de tu pareja.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Debes retomar la relación con un familiar con el que no estás en buenos términos. Urge de tu ayuda. Es un momento de actuar con altruismo sin esperar nada a cambio. Actúa sin recelo y lograrás grandes cambios en tu entorno. En el amor, valora tu pareja y los sacrificios que ha realizado.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Hoy te será más fácil de lo habitual conectarte con tus emociones, lo que te permitirá aprender qué es lo que estás buscando en una pareja romántica y cómo puedes encontrarlo dentro de ti primero antes de buscarlo en otra persona. Si cultivas una práctica espiritual, podrás ver más claramente cuál es tu misión en la vida.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Es probable que tengas la impresión de que tu pareja te ha estado usando por razones que no son particularmente profundas. Has tenido la impresión de que no ha estado tan comprometida emocionalmente en la relación como tú. Ahora es el momento de expresar todas estas inconformidades y asegurarte de que tú y tú pareja estén en la misma página.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Tendrás la impresión de que tu pareja te ha estado usando por razones que no son particularmente profundas. Has tenido la impresión de que no ha estado tan comprometida emocionalmente en la relación como tú. Ahora es el momento de expresar todas estas inconformidades y asegurarte de que tú y tú pareja tengan los mismo planes.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Actualmente, puede haber cierta tensión entre tú y tu pareja en torno al tema del dinero, lo que puede hacer que te sientas preocupado por el futuro de tu relación. Es importante aceptar las opiniones de otras personas, incluso si no están de acuerdo. Cuando construyas las bases para el respeto mutuo, todo lo demás irá con mucha menos fricción.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Esfuérzate en mejorar tu capacidad para hablar con tu pareja. Tu renuencia a comunicar lo que necesitas y deseas podría ser la causa principal de varios problemas que han surgido aunque parezcan insignificantes. Todos estos inconvenientes se pueden evitar si comunicas tus sentimientos de manera más transparente.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): El panorama se oscurece y podrías tener una mirada de desaliento hacia lo venidero. Podría haber algún familiar que trae proyectos beneficiosos, pero debes consultar con la almohada los beneficios. En el amor podría haber diferencias por malentendidos, es necesario brindar o escuchar explicaciones. Ten cuidado con los chismes.