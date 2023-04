Horóscopo de hoy 2 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): A medida que Mercurio se hace cargo de tu gráfico de efectivo, tú te familiarizas con los números de larga duración. Busca formas de gastar un poco para ganar mucho, en casa y en el trabajo. Una pasión que crees que está apagada puede estallar repentinamente cuando compartes el espacio de viaje.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Tu conocimiento tranquilo y silencioso te ayudará a respaldar lo que sabes con lo que haces y realmente impresionar a un panel, en la vida real o en línea. No dudes de tu capacidad para decir lo que necesitas decir, personal o profesionalmente, pero tómate un tiempo para reflexionar antes de responder a una pregunta sorpresa. La luna llena ilumina una carrera profesional creativa.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): La forma en que ves el mundo y compartes lo que ves te hará destacar esta semana, gracias a una luna llena para probar cualquier cosa, ir a cualquier parte. Nada es predecible, prosperas con la energía y la incertidumbre. En cuanto al amor, puede que Mercurio busque compartir secretos, pero Venus quiere guardarlos un poco más, eres tú quien decide.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Los amigos o familiares que juntan tiempo o conocimientos pueden tardar un tiempo en unirse, pero esto puede venir a través de Mercurio, así que trata de no ser demasiado impaciente por los resultados. Esta semana, los viajes son más importantes que los destinos. Tienes fuerza y puedes mantenerte firme cuando lo necesitas. El nuevo amor es el primero en responder cuando haces una pregunta.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Mirar más de cerca puede abrir algunas vías nuevas, y esto puede incluir una forma de dedicar más tiempo a sus días para hacer lo que quiere hacer. Hay libertad en esto que hace que todo se sienta fresco. Un Tauro al que le encanta viajar puede ser tu interés amoroso. Los socios realmente se unen de maneras únicas.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): En lugar de perder el tiempo con hechos sin sentido, puedes ir directo al grano y encontrar exactamente la información que necesitas para cerrar un trato. Si estás en el juego de las citas, deja que tus ojos u oídos divaguen. Quitar la culpa del pasado y centrarse en el futuro puede conducir a un gran avance.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Una luna llena en tu propio signo ilumina algunos sentimientos y temores profundos que puedes estar tratando de ocultar. En lugar de sentirse abrumado por ellos, establece su propia agenda. En el trabajo, esto puede incluir pedir nuevamente un horario más creativo. En casa, puede comenzar a poner sus propias necesidades en primer lugar. En el amor, una mirada "H" es todo lo que se necesita.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Lo que haces es tan importante como lo que dices. Un acuerdo legal que puede haber tomado mucho tiempo está cerca. Una pareja puede participar en una celebración espontánea. El poder de Plutón para inquietar puede cambiar los planes de tu hogar mostrándote un lugar de ensueño.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Involucrar la mente y el cuerpo es la clave para su salud. Sientes que un camino poco transitado puede ser muy bueno para ti. Después de un tiempo de aguantar el amor, puede avanzar a toda velocidad, por lo que, si hay una fecha que necesita borrar o confirmar, házlo esta semana. La nueva pasión comienza con una discusión sobre un horario laboral o deportivo.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Tu enfoque único del romance puede iluminar la vida a su alrededor y forjar nuevas conexiones de pasión. Con el poder de Plutón comprometido profundamente en su zona de dinero, tus planes pueden ser radicales, pero pueden tener éxito.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Tu gráfico de efectivo tiene tanto la determinación de Saturno como la tendencia de Neptuno a vacilar, así que trata de no apresurarte en las elecciones de dinero. Puedes sorprenderte por qué, y quizás quién, se eleva a la parte superior de tu lista deseable. Una luna de aventuras trae de vuelta la oportunidad de apuntar a nuevos horizontes con nuevas personas. La suerte escribe en papel amarillo.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tantos secretos pueden estar retumbando en lo más profundo de ti, listos para estallar. Sientes el beneficio de la honestidad de Plutón, así que comparte lo que necesites, cuando quieras, y el amor no mirará hacia atrás. El sol brilla sobre una pareja que valora la lealtad por encima de todo.