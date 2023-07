Horóscopo de hoy 24 de julio para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Es imaginación todo el camino para Aries a medida que el sol impulsa tu gráfico de creatividad, y muchos hilos de ideas previamente cerrados se abren nuevamente. ¿Enamorado? mientras Venus intenta una nueva dirección, una atracción olvidada del año pasado regresa, ¡y ahora no se puede ignorar! Cuanto menos cueste un regalo, en términos de efectivo, más puede significar.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Los elementos que hacen de una casa un hogar están en el centro de atención de tu planeta hoy: es hora de decir en voz alta las cosas en las que has estado pensando recientemente. Positivo o negativo: si lo sientes, las personas más cercanas a ti deben saberlo. En cuanto a la pasión, lo que importa es cómo te sientes, así que olvida cómo “deberías” sentirte.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Las palabras, la música, las miradas y todo tipo de otros mensajes tácitos fluyen a medida que tu carta de comunicación se dispara en todas las direcciones del planeta. La honestidad está donde quiera que mires, pero especialmente en tu propio corazón. Esto puede ser un alivio después de varias semanas de fingir. El factor suerte llama dos veces a la puerta número “55”.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Una combinación de gráficos de Mercurio y Júpiter agrega un pensamiento inteligente a tu racha de suerte natural, por lo que los concursos que puede haber considerado fuera de tu zona de confort pueden encajar perfectamente. Si valoras el amor, es hora de demostrarlo.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): El sol brilla sobre ti, más brillante que nunca, y estás en tu elemento. Así que comparte este poder positivo, construyendo lazos de regreso a tus mejores días y dándote una charla de ánimo cada hora. Creer que puedes hacer algo es un paso clave hacia adelante. El amor puede no verse o sentirse “perfecto”, pero esto es lo que lo hace correcto.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Cuando una persona que acabas de conocer pone tus pensamientos secretos en palabras, es una señal de que es alguien especial. Quizás en un sentido de pasión, ya que Venus reescribe todas las reglas del amor a tu favor. Pero trabajar o jugar, los sueños también pueden comenzar a hacerse realidad hoy. La luna y Neptuno vinculan el efectivo a un grupo intergeneracional.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Tienes la capacidad de hacer amigos y encontrar apoyo, donde quiera que vayas hoy, pero especialmente en eventos o en situaciones que no esperas. Has hecho el trabajo, te mereces las recompensas. En cuanto al amor, las parejas pueden separarse, pero solo para poder acercarse aún más.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Mirar el lado positivo puede ser tu superpoder estelar, ya que el sol se eleva hasta la parte superior de tu gráfico. Deslumbras cuando decides ser el centro de atención, pero aún mejor, tienes un brillo silencioso y constante que hace que las personas se sientan bien. ¿Te resulta difícil elegir un regalo? Concéntrate en los colores y las formas, no en el precio.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Los caminos directos y sencillos de la vida no son tu especialidad: eres muy bueno navegando por giros y vueltas repentinos y ayudando a otras personas a hacerlo. Así que el camino de tu pasión hoy es un recorrido misterioso, que lleva a cosas positivas, así que mantente firme. Si empiezas el día soltero, The One te espera en una cola a base de comida.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Los premios pueden comenzar a acumularse cuando te sintonizas con tus corazonadas. En el trabajo, tienes un sexto sentido para lo que la gente necesita y cómo puede obtenerlo para ellos. Mientras estás en casa, negarse a apresurar un compromiso puede asegurar que esté hecho para durar. ¿Enamorado? Establece una fecha de agosto nuevamente.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Alguien a quien quizás has dejado de ver, aunque esté allí todos los días, puede ser la clave para una nueva felicidad. Tan pronto como vuelvas a conectarte y revisar los sentimientos compartidos o los planes que necesitan atención, el futuro puede cambiar de nublado a claro.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Tal vez no creas en la preparación y prefieras hablar directamente desde el corazón. Pero hoy, tiene sentido escribir primero las cosas importantes. De esa manera, puedes planificar tu tiempo y editar tus sentimientos. Esto puede duplicar su impacto personal. La nueva pasión se sienta detrás de ti al principio, luego termina al frente.