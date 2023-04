Horóscopo de hoy 3 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Aléjate de las personas que solo piensan a corto plazo y comienza a hacer tus propios planes a largo plazo. En cuanto a la pasión, sabes en el fondo lo que necesitas, y admitirlo puede ser una sorpresa para tu corazón.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Si tienes reputación de cauteloso, esto está a punto de cambiar porque puedes ver soluciones inteligentes a problemas que pueden haber existido durante semanas. Compartir tus opiniones con tacto y honestidad te hará notar. Una luna creativa une dos talentos muy diferentes en dos lugares diferentes.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Comienza a planificar el viaje que quieres, no el que crees que debes hacer. Plutón puede ser un trueno retumbante para obstaculizar tu progreso, pero puedes usar esta energía para eliminar las excusas. Un secreto de amor tiene menos poder cuando lo enfrentas. Si eres soltero, la misma marca de zapatos puede identificar a tu alma gemela.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Al único amigo que siempre te hace sonreír y te levanta el ánimo le encantaría saber de ti para que puedas hacer lo mismo por él. Mercurio te guía para decir y hacer exactamente lo correcto, mientras que Marte te tienta a ser mucho más audaz en todo lo que haces.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Con tantos objetivos en marcha, es hora de analizarlos detenidamente y elaborar una estrategia más específica. Tienes el planeta más astuto en tu sector de éxito, y puedes usar mejor esta energía de toma de control cuando te enfocas en ella. Una fuerte hebra de perdón en tu carta te permite seguir adelante.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Puede que no veas los beneficios de inmediato, pero gracias a Urano eres uno de los signos del zodiaco más emprendedores. Reúne ideas interesantes y aparecerá el plan de negocios correcto. En cuanto al amor, alguien que embellece a las personas o los lugares puede ser la cita de tus sueños.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): En lugar de escuchar a todos los que te rodean, escucha tu propia voz interior, alta y clara. Tu próximo paso también se vuelve claro. Una conexión que supones que está solo en un nivel de trabajo puede ser mucho más profunda, y solo una mirada puede confirmarlo.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Mira el lado práctico de una relación romántica y haga algunos cambios. Con la ayuda de Mercurio, puedes eliminar los malentendidos y hacer mucho más espacio para la diversión compartida. Una marca azul puede traer suerte.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Las competencias que te sacan de tu zona de confort pueden ser las primeras a las que debe optar porque estás listo para crecer y descubrir cosas nuevas sobre ti mismo. Un logotipo o emoji de rayos de sol puede iluminar tu vida amorosa.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Si deseas reducir el gasto, pero es difícil ver cómo, conectarse con otros puede ser la clave. Busca a tu alrededor a alguien que comparta tus desafíos; tal vez puedan encontrar soluciones juntos. En el amor, sigue tu propio camino, incluso si te lleva a un viaje misterioso.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Incluso si las palabras parecen separar más a un grupo, no dejes que eso te impida intentar usarlas. Tienes el poder de la estrella para ayudar a las personas a dejar de lado las diferencias que pueden expandirse hacia un nuevo tipo de carrera.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): A partir de un revoltijo de ideas e imágenes, puede producir una historia clara para compartir con el mundo. Esto puede incluir elementos de tu propia experiencia de vida que realmente ayuden a otros. Si estás con una pareja, puede ser una tercera vez que tengas suerte para obtener la respuesta que buscas.