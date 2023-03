Horóscopo de hoy 31 de marzo para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Mantén los horarios abiertos porque grandes oportunidades pueden surgir de la nada y debes estar preparado. Desde introducciones de amor hasta contactos creativos,. Los estancamientos familiares pueden terminar cuando Plutón te presione para cambiar el orgullo por la paciencia.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): El afecto puro de Venus en tu área personal significa que las palabras que han rebotado varias veces antes pueden afectar esta vez. También hay una cálida sensación de compartir un proyecto. ¿Enamorado? Simplemente disfruta de la atención, no hagas demasiadas preguntas.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): ¿Esperando el día para expresar tus verdaderos sentimientos? Este puede llegar pronto ya que la luna y el sol forman un vínculo cálido y profundo. Las parejas existentes pueden estar de acuerdo y seguir adelante de manera positiva. Si eres soltero, las dudas sobre cómo recibir palabras de amor pueden volar cuando hables con la persona que te gusta.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Los deseos que querías ocultar están listos para salir a la superficie y una potencial pareja está esperando una señal. No te detengas. Cuanto más te reveles, más fuerte será el amor. Júpiter agrega un nuevo desafío de competencia a tu vida que será una combinación de tareas en solitario y tareas sociales.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Si has luchado por cambiarte a ti mismo para adaptarte a las instrucciones de otra persona, detente ahora. Cualquier tipo de equipo que no quiera tu verdadero yo no merece ninguna inversión. Si estás en una relación, Venus pone en alto el listón del amor y la atracción llegará más alto.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): El tuyo es el horóscopo más romántico, ya que el misterio de la luna da paso a la aventura inspirada en Venus. Sí, se pueden hacer grandes promesas, pero incluso en las formas más pequeñas, puedes sentirte más seguro acerca de tu futuro. Si la comunicación en el trabajo se siente demasiado lenta, Plutón la acelera.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Puedes ser un poco impaciente, pero este lado más duro de ti es lo que necesitas mostrar para acelerar el progreso en una ambición personal. Además, puede ayudar a llegar al corazón de un problema de amistad. Tienes un don natural para las ventas, y esta área de posible trabajo merece una mirada más cercana.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Un día de gran ambición, con mucho en juego. Pero estás más que listo para lidiar con eso gracias a los planetas de poder. Te quedas tranquilo en cualquier lugar, en cualquier momento. Tu yo apasionado está a la vista, así que no detengas los grandes gestos de amor. ¿Soltero? Una conversación informal puede llevar a una cita.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Plutón pone punto y final a una conversación que se prolongó demasiado, y esto conduce a una decisión de viaje. En el momento en que lo haces, te das cuenta de lo bien que se siente. Con la racha de suerte de Júpiter arriesgarte en el amor o la amistad es lo correcto. Las indicaciones de viaje verbales pueden conducir directamente al amor.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Más que nada estás preparado para aprender, y tu tarea estrella es solicitar cualquier información extra que necesites. La combinación positiva de la luna y el sol en tu carta promueve el crecimiento y el éxito personal. El gusto bidireccional está listo para cruzar una línea hacia el amor.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): A medida que la luna brilla con generosidad en tu área del compromiso, estás listo para dar un poco y ganar mucho en el amor. Así que mira detenidamente lo que el orgullo puede estar quitando de tu camino. En la familia, encuentras formas de dar un paso adelante para ayudar a los demás, pero aún así te aferras a tus propias ambiciones.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Abordar a las personas o los problemas, uno por uno, puede brindarte una solución. En cuanto al amor, encontrar el verdadero valor en un vínculo no es algo que otras personas puedan hacer por ti. Un plan vago para que la familia o los amigos trabajen juntos necesita tiempo.