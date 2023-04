Horóscopo de hoy 4 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): No necesitas entender todo acerca de las personas para amarlas, y eso te incluye a ti mismo. Sí, el travieso planeta Plutón puede generar dudas en tu mente, pero puedes lidiar con ellas. No escuchar chismes es de gran importancia. Cree lo que sabes, no lo que te dicen.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): A medida que la luna y Neptuno se forman cuadratura, es posible que sientas tus emociones más cerca de la superficie de lo habitual. Entonces tu corazón es más vulnerable y abierto. Podrás ver lo que alguien está tratando de decirte hace tiempo. A medida que Mercurio se asienta en tu signo, es mucho más fácil tomar esa decisión laboral que te ha rondado hace tiempo.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): El amor está en el aire y una llamada o un mensaje pueden crear pasión. Más tarde, cuando la luna y Plutón se reúnan, puedes cambiar tus pensamientos hacia tu carrera y comenzar a trazar una nueva ruta de estudio que te puede llevar en una nueva dirección.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Alejarse de las redes sociales y pasar tiempo con personas reales en el mundo real puede ser un gran avance hoy. Puedes escuchar noticias inesperadas pero también darte cuenta de a quién quieres acercarte. Si un número o una letra sigue rondando por tu mente hoy, anótalo. Esto puede ser una brújula de suerte para el futuro.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Tus dones profesionales son el liderazgo y la capacidad de cambiar cualquier situación. Si no has podido usarlos mucho últimamente, es posible que se avecine un cambio. Un nuevo trabajo que puede parecer que no se adapta a tus habilidades pero te ofrecerá estabilidad duradera. Considere todas las opciones.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Tu conciencia puede ser desafiada hoy, pero confía en ti mismo para hacer lo correcto, incluso si al principio esto beneficia a otros más que a ti mismo. Puedes probar, en tu corazón y tu mente, lo que realmente te importa más. Un conjunto de entradas de dinero que comienza pequeño puede crecer muy rápido.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): El factor de la pasión en tu carta de hoy es profundo y misterioso y, por mucho que trates de ignorar una atracción, estará ahí. Los secretos familiares pueden comenzar a revelarse y la clave es una imagen que verás por primera vez.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Las oportunidades en las que parejas o amigos usan el conocimiento mutuo para ganar recompensas pueden estar en tu horizonte. Si necesitas tomar una decisión importante hoy, tus instintos te guiarán bien. Tu idea de hogar puede estar cambiando, pero los valores fundamentales siguen siendo los mismos y tú puedes jugar un papel clave en este proceso.

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): Es momento de probar diferentes enfoques para mejorar tu salud. Estarás listo para iniciar un programa de ejercicios porque tendrás energía adicional y fuerza de voluntad para cumplir con el cronograma. Esto puede ser una sorpresa para muchas personas, pero no para ti. Un coleccionista puede ser tu vínculo a la pasión si comienzas el día soltero.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Eres una mezcla de ideas innovadoras y sentido comercial, por lo que no solo ves los vacíos en el mercado, sino también cómo llenarlos. Tu nombre en una apuesta creativa se acerca. Un nombre vinculado a una experiencia de viaje pasado puede reaparecer en tu vida y despertar tu corazón dormido.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Hay una profundidad tranquila y amorosa en tu carta hoy. Así que vale la pena tratar de decirle a las personas especiales en tu vida exactamente cómo te sientes. Cambiar un hábito vinculado a la comida puede transformar tu ámbito personal. Hacer algunas conexiones nuevas es clave.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Una habilidad oculta está lista para brillar en un espacio público además de impulsar tus finanzas privadas. Tu propio signo puede encontrar emociones más difíciles de ocultar ya que Neptuno y la luna están en lados opuestos de tu carta pero los sentimientos genuinos son tu súperpoder zodiacal.