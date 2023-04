Horóscopo de hoy 9 de abril para los doce signos del zodiaco

♈ Aries (marzo 21 - abril 20): Todas las palabras que quieres y necesitas decir se alinean en tu corazón a medida que Venus activa tu zona de conexión con los demás. Esta vez apégate a tu propio guion, no al de nadie más. La suerte de Aries une dos nombres con “G”.

♉ Tauro (abril 21 - mayo 20): Después de un tiempo de mucho cuestionamiento, estás listo para tomar decisiones amorosas firmes. A donde tu corazón quiere ir puede ser inesperado, sin embargo, haces que funcione de manera brillante. Gracias a Mercurio eres inteligente y sutil en el trabajo, así que hazte cargo antes de que nadie se dé cuenta. Toda la semana la luna es profunda y sabia, y tú también.

♊ Géminis (mayo 21 - junio 21): Tu carta brilla con la calidez e intimidad de Venus, y tú puedes conducir tu destino. Las decisiones difíciles se sienten más simples si tienes fe en ti mismo. Dejar que tu mente se desvíe lleva a un alma gemela sorpresa que has conocido. En el trabajo, sobresales en una tarea de última hora.

♋ Cáncer (junio 22 - julio 23): Los profundos efectos del movimiento de Plutón en tu carta se están sintiendo y eres más valiente esta semana. Entonces, si siente que te has quedado fuera de un trato o una decisión, actúa. En cuanto al amor, tus esperanzas se están haciendo realidad, y el primer paso es reconocer de qué y de quién están hechos tus sueños.

♌ Leo (julio 24 - agosto 23): Como Venus refuerza el romance con la lealtad, todos esos pequeños gestos y miradas que construyen los cimientos del amor surgen naturalmente. Dile a un compañero cómo te sientes, ya que no siempre eres fácil de leer. Una luna creativa ilumina un trabajo realizado con música.

♍ Virgo (agosto 24 - sept 23): Esta es tu semana para dejar las esperanzas que tienes para otras personas y concentrarte en ti mismo. Si has dejado fracasar un plan de amor, revívelo. En el trabajo, un cambio lateral hacia un rol que has envidiado puede estar más cerca.

♎ Libra (sept 24 - oct 22): Solo necesitas ver o escuchar a la persona adecuada una vez esta semana para saber que es tu destino amoroso. Mientras tanto, en el mundo del trabajo tienes el acero de Saturno y la suavidad de Neptuno para convertirte en el núcleo de cualquier equipo, nuevo o antiguo.

♏ Escorpio (oct 23 - nov 22): Mientras el sol permanece con Júpiter en tu carta centrada en la carrera, exploras nuevas direcciones de trabajo. Revivir una habilidad de tu pasado puede ser clave. El amor puede cambiarte, si eso es lo que quieres. Si te resistes, sé honesto en cuanto a por qué. ¿Soltero? Siente la emoción cuando veas por primera vez a un Sagitario de ojos oscuros

♐ Sagitario (nov 23 - dic 21): El amor a primera vista y la calma pueden acompañar a Venus en tu carta de pareja. A medida que las parejas resuelven las diferencias, el próximo paso se vuelve claro. Si eres soltero, un jugador de equipo en el trabajo o en el deporte puede cumplir el mismo papel en tu vida privada.

♑ Capricornio (dic 22 - ene 20): Ese sueño de encontrar un trabajo que se sienta divertido se acerca, por lo que poner ideas en palabras y compartirlas con otros puede ser un paso significativo. En el amor, creer que mereces ser feliz es la clave para desbloquear rincones ocultos de tu corazón.

♒ Acuario (ene 21 - feb 19): Habla con sinceridad, ya que esto puede ser lo que un jefe o panel de talentos está esperando. Entre amigos, el encanto de Júpiter acelera una decisión a cuatro bandas. Además, cualquier concurso que consideren como equipo puede tener un rico resultado. En el frente del romance, es tentador ser amable, pero es mejor ser claro.

♓ Piscis (feb 20 - marzo 20): Un amigo de confianza puede asegurarse de que te mantengas en el lado correcto y obtengas grandes recompensas. El tiempo en familia puede ser reducido, pero tú haces que importe. En el amor, el compromiso se acerca, así que asegúrate de que es lo que quieres.