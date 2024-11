Horóscopo de hoy domingo 24 de noviembre de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): Mercurio, el planeta asociado al conocimiento y la comprensión, vuelve a activar tu área de aprendizaje. Lecciones del pasado pueden ser clave para afrontar el presente o tomar decisiones significativas de cara al futuro. En el ámbito del amor, tienes claridad sobre lo que deseas, incluso si esto contradice las opiniones de los demás. La suerte pone en orden los asuntos relacionados con la propiedad.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Con la influencia renovada de poder que trae Plutón, podrían surgir cambios en las lealtades dentro del ámbito familiar, laboral o en una relación amorosa. Este fenómeno podría estar relacionado con el movimiento retrógrado de Mercurio, por lo que es importante actuar con precaución. Reflexiona para asegurarte de que tus deseos coincidan con tus necesidades reales. La energía lunar impulsa la imaginación, destacando el potencial económico que yace en tus destacadas habilidades sociales.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): No es demasiado tarde para hacer ajustes a un acuerdo que no te gusta. Pero, como Mercurio retrocede, actúa solo si hay una nueva propuesta lista para presentarse. En el amor, la confusión puede no ser bienvenida, pero lo que te dice es crucial. Es posible que se forme un plan de pasión para el fin de semana. ¿Soltero? Esto puede hacer que vuelvas a enamorarte de un Leo tentador.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tu capacidad para leer los sentimientos se está fortaleciendo, así que piensa en un cambio de carrera o de estudios que aproveche esto. El planeta de la mente está retrógrado en tu zona de trabajo y nada está fuera de tus límites. En cuanto a la salud, no te comprometas demasiado pronto, ya que es posible que haya mejores opciones cerca. El amor es pura armonía, por lo que los errores quedan atrás.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Si tu imaginación normalmente vuela libremente, podrías encontrarte con algunos bloqueos cuando Mercurio se invierta. Pero esto desarrolla habilidades inteligentes que te darán la ventaja. Tu carta del amor de Venus es cálida y acogedora, da frutos y estás listo para sentirte realizado. Si estás soltero, un colega tímido estará listo para hacerte una pregunta atrevida.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Con una luna personal, más el suave toque de Venus en tu sector del romance, eres un amante entre un millón, con la capacidad de atraer a cualquiera. Pero no descartes a ese Cáncer tranquilo que realmente anhela acercarse. Los planes familiares que parecían definitivos pueden cambiar de repente: mantén la confianza y podrás salir adelante sonriendo.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Tienes un lado soñador esta semana que encanta a los extraños, mientras que las caras familiares se abren. La manera en que escuchas sin juzgar es una habilidad estelar y podría llevarte a caminos de entretenimiento. El amor está dispuesto a comprometerse, incluso si las palabras parecen inciertas. ¿Soltero? Tu alma gemela es una narradora de historias con una gran risa.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): A medida que Mercurio se recalibra en su sector monetario, su desafío es corregir algunos errores duraderos en un sistema de efectivo. No es fácil, pero cuando terminas, puedes sentir que la libertad fluye. Tu poder de Plutón está centrado en la familia y la planificación a largo plazo es clave, así que no te apresures a tomar decisiones. El amor dice mucho en una sola palabra.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Tranquilo, puedes verte afectado por la inversión de Mercurio, pero esto puede llevarte a profundizar en las relaciones ya que puedes leer a las personas con mucha experiencia. ¿Soltero? Busca a alguien más allá de tu tipo habitual y busca a alguien que te resulte desafiante, pero a la vez tan lindo. La percepción del dinero es clara, ya que Venus ve ganancias en las cosas que adoras.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Toda la compasión y el cuidado de Venus están centrados en tu signo, y nadie puede ignorar sus efectos sobre ti. Estás dispuesto a perdonar y olvidar, y a darle una oportunidad a alguien improbable. Es demasiado tarde para recuperar un secreto, pero encuentras formas de vivir y amar con él. La suerte elige una forma ovalada.

♒Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Una luna de verdad está trabajando en tu carta: has estado sonámbulo en el amor o en la vida, y esto es una llamada de atención. El siguiente paso es obvio, especialmente si te lleva hacia la “W”. Los amigos que te apoyaron pueden parecer impredecibles a medida que Mercurio retrocede, pero puedes sobrellevarlo. La suerte mira hacia atrás diez años.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Si sientes que tu fe en la acción o en el romance flaquea esta semana, es tu señal para reelaborarla. Tú eres el dueño de tu destino, aunque no lo parezca. La pasión y la comunidad están vinculadas a Venus: un mensaje público revela sentimientos muy privados. Es necesario que te necesiten, y un grupo “H” agradece esto.